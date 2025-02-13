Черное удостоверение: какие льготы и скидки от государства могут получать родственники погибшего военного — Finance.ua

Черное удостоверение: какие льготы и скидки от государства могут получать родственники погибшего военного Сегодня 12:30 — Личные финансы

Черное удостоверение: какие льготы и скидки от государства могут получать родственники погибшего военного

Родственники погибшего военного при наличии определенных документов могут получать льготы и скидки от государства. Подобное право может, в частности, давать черное удостоверение.

Оно выдается родственникам военных, погибших во время прохождения военной службы, в том числе и в небоевых ситуациях, пишет « Юридическая сотня ».

Данный документ предусматривает следующие льготы:

санаторно-курортное лечение;

получение во внеочередном порядке жилья при необходимости улучшения жилищных условий;

50% скидка при оплате за пользование жильем (квартирной платы) и за коммунальные услуги (водоснабжение, газ, электрическую, тепловую энергию и другие услуги);

получение земли для строительства частных жилых домов;

бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси) в пределах административного района по месту жительства, железнодорожного и водного транспорта пригородного сообщения и автобусами пригородных маршрутов при наличии удостоверения установленного образца, а также 50% скидка при пользовании междугородным железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным транспортом в соответствии с законом;

предоставление местными советами вне очереди места детям в детских учреждениях по месту жительства.

Напомним, в 2022 году Кабинет министров ввел компенсации семьям погибших, которые действуют до сих пор. Семья погибшего военнослужащего имеет право на единовременное пособие в размере 15 млн грн. Чтобы получить компенсацию, семье должны выдать свидетельство о смерти после извещения военкоматом или воинской частью о гибели военнослужащего.

Министерство обороны Украины официально презентовало проект «Контракт 18−24» — добровольную инициативу для украинцев возрастной категории 18−24 года. «Проект открывает для добровольцев в возрасте 18−24 года новые возможности: достойное финансовое вознаграждение, профессиональную боевую подготовку по стандартам НАТО и социальные гарантии, которых не дает ни одна гражданская профессия. Главный акцент — это добровольность», — сообщили в Минобороны.

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Телеканал 24 По материалам:

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