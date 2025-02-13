Черное удостоверение: какие льготы и скидки от государства могут получать родственники погибшего военного — Finance.ua

Черное удостоверение: какие льготы и скидки от государства могут получать родственники погибшего военного
Родственники погибшего военного при наличии определенных документов могут получать льготы и скидки от государства. Подобное право может, в частности, давать черное удостоверение.
Оно выдается родственникам военных, погибших во время прохождения военной службы, в том числе и в небоевых ситуациях, пишет «Юридическая сотня».
Данный документ предусматривает следующие льготы:
- санаторно-курортное лечение;
- получение во внеочередном порядке жилья при необходимости улучшения жилищных условий;
- 50% скидка при оплате за пользование жильем (квартирной платы) и за коммунальные услуги (водоснабжение, газ, электрическую, тепловую энергию и другие услуги);
- получение земли для строительства частных жилых домов;
- бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси) в пределах административного района по месту жительства, железнодорожного и водного транспорта пригородного сообщения и автобусами пригородных маршрутов при наличии удостоверения установленного образца, а также 50% скидка при пользовании междугородным железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным транспортом в соответствии с законом;
- предоставление местными советами вне очереди места детям в детских учреждениях по месту жительства.
Напомним, в 2022 году Кабинет министров ввел компенсации семьям погибших, которые действуют до сих пор. Семья погибшего военнослужащего имеет право на единовременное пособие в размере 15 млн грн. Чтобы получить компенсацию, семье должны выдать свидетельство о смерти после извещения военкоматом или воинской частью о гибели военнослужащего.
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