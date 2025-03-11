Правительство упростило выплаты для раненых волонтеров и семей погибших — Finance.ua

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Правительство упростило выплаты для раненых волонтеров и семей погибших

Казна и Политика
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Правительство упростило выплаты для раненых волонтеров и семей погибших
Правительство упростило выплаты для раненых волонтеров и семей погибших
Правительство упростило процедуру выплаты единовременного пособия в случае гибели или инвалидности волонтера.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов.
«Кабинет Министров Украины принял постановление, которое значительно упрощает порядок получения единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти) или инвалидности волонтера вследствие ранения (контузии, травмы или увечья), наступивших во время оказания помощи силам безопасности и обороны Украины», — сказано в сообщении.

Что изменилось

Ранее процедура предусматривала два отдельных этапа: сначала волонтеры и члены семей погибших волонтеров должны были обратиться в Минветеранов для принятия решения о назначении вышеуказанного пособия. А затем — обратиться с заявлением и банковским счетом в структурное подразделение по вопросам ветеранской политики — для получения средств.
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Теперь выплаты непосредственно будет осуществлять Минветеранов. Заявитель сразу указывает банковский счет в первом обращении, что значительно ускоряет процесс.

Как подать заявление

Можно выбрать удобный для себя способ подачи документов:
  • через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) — независимо от места регистрации
  • по почте или по электронной почте — непосредственно в Минветеранов
Кроме того, постановлением утверждены формы соответствующих заявлений и уточнены перечни необходимых документов, что позволит упростить процесс формирования пакета документов.
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Напомним, в приложении «Дія» появились две новые услуги для получения статуса инвалидности в результате войны и статуса члена семьи погибшего защитника. Оформление документов теперь доступно в Интернете без дополнительных бюрократических процедур.
Родственники погибшего военного при наличии определенных документов могут получать льготы и скидки от государства. Такое право может, в частности, давать черное удостоверение. Оно выдается родственникам военных, погибших при прохождении военной службы, в том числе и в небоевых ситуациях.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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