Какая денежная компенсация семьям погибших воинов — Finance.ua

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Какая денежная компенсация семьям погибших воинов

Личные финансы
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Какая денежная компенсация семьям погибших воинов
Какая денежная компенсация семьям погибших воинов
В 2022 году Кабинет Министров ввел компенсации семьям погибших, которые действуют до сих пор. Семья погибшего военнослужащего имеет право на единовременную помощь в размере 15 млн грн.
В состав семьи входят дети любого социального статуса, а также все родственники, проживавшие вместе с солдатом — как собственные, так и со стороны жены/мужа. К семейному кругу относятся также близкие родственники, проживающие отдельно при особых обстоятельствах.
Чтобы получить компенсацию, семье должны выдать свидетельство о смерти после извещения военкоматом или воинской частью о гибели военнослужащего.
Затем члены семьи должны обратиться к командиру воинской части с просьбой предоставить:
  • выписку из приказа об исключении погибшего из списка личного состава воинской части;
  • документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах гибели военного;
  • выписку из личного дела о составе семьи военнослужащего.
Эти документы командир должен собрать и передать родным в течение 10 дней.
Документы рассматриваются специальной комиссией. Они имеют 30 дней, чтобы принять решение о назначении компенсации или отказать.
В случае одобрительного ответа документы должен утвердить министр обороны Украины. Отказ можно обжаловать в суде.
Кроме того, предусмотрена компенсация расходов на погребение, рассчитываемая от прожиточного минимума. Так, предусмотрена выплата в размере пяти прожиточных минимумов по состоянию на дату гибели военного.
В 2025 году прожиточный минимум на одного человека установлен на уровне 3 028 грн, то есть речь идет о сумме 15 140 грн.
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По материалам:
Finance.ua
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