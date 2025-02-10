Какая денежная компенсация семьям погибших воинов — Finance.ua

Какая денежная компенсация семьям погибших воинов Сегодня 19:44 — Личные финансы

Какая денежная компенсация семьям погибших воинов

В 2022 году Кабинет Министров ввел компенсации семьям погибших, которые действуют до сих пор. Семья погибшего военнослужащего имеет право на единовременную помощь в размере 15 млн грн.

В состав семьи входят дети любого социального статуса, а также все родственники, проживавшие вместе с солдатом — как собственные, так и со стороны жены/мужа. К семейному кругу относятся также близкие родственники, проживающие отдельно при особых обстоятельствах.

Чтобы получить компенсацию, семье должны выдать свидетельство о смерти после извещения военкоматом или воинской частью о гибели военнослужащего.

Затем члены семьи должны обратиться к командиру воинской части с просьбой предоставить:

выписку из приказа об исключении погибшего из списка личного состава воинской части;

документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах гибели военного;

выписку из личного дела о составе семьи военнослужащего.

Эти документы командир должен собрать и передать родным в течение 10 дней.

Документы рассматриваются специальной комиссией. Они имеют 30 дней, чтобы принять решение о назначении компенсации или отказать.

В случае одобрительного ответа документы должен утвердить министр обороны Украины. Отказ можно обжаловать в суде.

Кроме того, предусмотрена компенсация расходов на погребение, рассчитываемая от прожиточного минимума. Так, предусмотрена выплата в размере пяти прожиточных минимумов по состоянию на дату гибели военного.

В 2025 году прожиточный минимум на одного человека установлен на уровне 3 028 грн, то есть речь идет о сумме 15 140 грн.

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