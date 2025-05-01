Федоров рассказал, сколько средств инвестировали украинцы в военные облигации в «Дія» — Finance.ua

Федоров рассказал, сколько средств инвестировали украинцы в военные облигации в «Дія»
Украинцы инвестировали 13,5 млрд грн в военные облигации через приложение «Дія».
Об этом вице-премьер-министр — министр по вопросам инноваций, развития образования, науки и технологий Украины Михаил Федоров написал в своем Telegram-канале.
По его словам, с октября 2022 года граждане Украины приобрели более 13 миллионов военных облигаций в приложении «Дія», инвестировав таким образом 13,5 млрд гривен в поддержку государства.
30 апреля произошли выплаты по облигации серии «Судак» — инвесторы получили обратно вложенные средства вместе с начисленной прибылью.
Как приобрести облигации в приложении «Дія»:
- Зайдите в «Дія».
- На главном экране нажмите Военные облигации.
- Выберите облигацию, партнера и количество.
- Подпишите и оплатите.
- Облигация появится в приложении в течение 3 дней.
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Напомним, в декабре 2024 года в приложении «Дія» добавили возможность приобрести две новые военные облигации со сроком погашения в 2026 и 2027 годах:
- Угледар: ставка от 15,6%, дата выплаты — 29.04.2026;
- Скадовск: ставка от 16,4%, дата выплаты — 07.04.2027.
Также ранее в приложении «Дія» появились 4 новых военных облигации, названные в честь украинских городов на украинском побережье, ставки по облигациям варьируются от 14,85% до 15,75%, а средства пойдут на поддержку армии и экономики Украины:
- Лазурное — ставка от 15,10%;
- Джарылгач — ставка от 15,75%;
- Гурзуф — ставка от 14,90%;
- Судак — ставка от 14,85%.
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