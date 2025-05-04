Турция запускает модель ИИ на основе турецких данных — Finance.ua
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Турция запускает модель ИИ на основе турецких данных

Мир
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Турция запускает модель ИИ на основе турецких данных
Турция запускает модель ИИ на основе турецких данных
В Турции будет введена в действие первая базовая модель искусственного интеллекта, обогащенная турецкими данными.
Об этом сообщил министр промышленности и технологий Турции Мехмет Качир, передает информационное агентство Birlik Haber Ajansı.
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«Мы внедрим программы, которые проложат путь для развития локальных и оригинальных моделей искусственного интеллекта… Наша цель — превратить новаторские технологии, такие как искусственный интеллект, в возможности с многомерной перспективой и довести нашу страну до уровня, которого она заслуживает в развитии и производстве технологии», — сказал Качир.

Как это повлияет на экономику страны

Министр отметил, что внедрение ИИ будет способствовать экономическому развитию.
«Ключом к лучшей оценке революции искусственного интеллекта нашей страной является формирование наших производственных систем, образовательной политики и технологической инфраструктуры с помощью целостной стратегии», — отметил Качир.
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Он отметил, что в настоящее время США и Китай постепенно увеличивают разрыв между собой и остальным миром в области ИИ, который рассматривается как новый фронт технологических войн.
История снова повторяется: мир пошатнулся, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал приумножается там, где другие видят только страх. Те, кто видит возможности в хаосе, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.
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По материалам:
Укрінформ
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