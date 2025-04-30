Вузам дали рекомендации по использованию ИИ — Finance.ua

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Вузам дали рекомендации по использованию ИИ

Технологии&Авто
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Вузам дали рекомендации по использованию ИИ
Вузам дали рекомендации по использованию ИИ
В Украине разработали рекомендации для заведений высшего образования по эффективному использованию искусственного интеллекта (ИИ). Документ содержит советы по инструментам, доступу к платформам и созданию промптов.
Об этом сообщил во вторник вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Как эффективно использовать искусственный интеллект в высшем образовании. Вместе с МОН и экспертами мы разработали рекомендации для вузов по использованию ИИ», — написал Федоров.
По его словам, в рекомендациях можно найти конкретные и важные советы:
  • какие инструменты лучше использовать в учебном процессе;
  • как заведениям высшего образования получить бесплатный доступ к топовым ИИ-платформам;
  • как правильно создать промпт для инновационных подходов в преподавании.
«Документ доступен для всех — читайте, тестируйте, внедряйте», — подчеркнул Федоров.
«Благодаря ИИ преподаватели смогут быстрее создавать тесты и проверять задания, готовить презентации и даже анализировать учебные достижения. Студенты — лучше будут готовиться к экзаменам, будут искать научную информацию, получать фидбэк на эссе и изучать языки. Университет на основе этих рекомендаций даже сможет сформировать собственную политику.
По его словам, интеграция ИИ касается не только высшего образования. «В „Мрії“ ИИ будет помогать генерировать тексты и рекомендовать школьникам курсы», — указал Федоров, имея в виду приложение для образования.
По материалам:
УНН
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