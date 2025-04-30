Вузам дали рекомендации по использованию ИИ — Finance.ua

Вузам дали рекомендации по использованию ИИ Сегодня 10:32 — Технологии&Авто

Вузам дали рекомендации по использованию ИИ

В Украине разработали рекомендации для заведений высшего образования по эффективному использованию искусственного интеллекта (ИИ). Документ содержит советы по инструментам, доступу к платформам и созданию промптов.

Об этом сообщил во вторник вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Как эффективно использовать искусственный интеллект в высшем образовании. Вместе с МОН и экспертами мы разработали рекомендации для вузов по использованию ИИ», — написал Федоров.

По его словам, в рекомендациях можно найти конкретные и важные советы:

какие инструменты лучше использовать в учебном процессе;

как заведениям высшего образования получить бесплатный доступ к топовым ИИ-платформам;

как правильно создать промпт для инновационных подходов в преподавании.

«Документ доступен для всех — читайте, тестируйте, внедряйте», — подчеркнул Федоров.

«Благодаря ИИ преподаватели смогут быстрее создавать тесты и проверять задания, готовить презентации и даже анализировать учебные достижения. Студенты — лучше будут готовиться к экзаменам, будут искать научную информацию, получать фидбэк на эссе и изучать языки. Университет на основе этих рекомендаций даже сможет сформировать собственную политику.

По его словам, интеграция ИИ касается не только высшего образования. «В „Мрії“ ИИ будет помогать генерировать тексты и рекомендовать школьникам курсы», — указал Федоров, имея в виду приложение для образования.

УНН По материалам:

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