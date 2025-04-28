В Украине запускают проект по созданию инвестпортфеля аграрных предприятий — Finance.ua
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В Украине запускают проект по созданию инвестпортфеля аграрных предприятий

Аграрный рынок
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В Украине запускают проект по созданию инвестпортфеля аграрных предприятий
В Украине запускают проект по созданию инвестпортфеля аграрных предприятий
Минагрополитики запускает сбор инвестиционных проектов действующих украинских аграрных предприятий, у которых есть амбиции масштабироваться, модернизироваться и выходить на новые рынки.
Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.
«Цель — создать консолидированный портфель масштабных проектов, который будет представлен международным финансовым институтам, фондам, стратегическим инвесторам. Речь идет о проектах с потребностью финансирования от 10 млн долларов США. Также нас интересуют реальные действующие бизнесы, а не идеи на уровне стартапов. Формируем инвестиционный портфель агросектора Украины!» — подчеркнул Коваль.
Министр отметил, что украинский агросектор — это не только выживание в условиях войны. Это о развитии, гибкости и готовности к прорыву.
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Отмечается, что готовые инвестпроекты нужно отправлять на электронную почту m. moroz@minagro.gov.ua. В письме описать суть проекта, объем потребности в финансировании, стадию реализации, информацию о компании и команде.
По материалам:
Finance.ua
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