Украина и США создадут фонд для инвестиций в недра и инфраструктуру — Finance.ua

Украина и США создадут фонд для инвестиций в недра и инфраструктуру Сегодня 09:19 — Казна и Политика

Украина и США создадут фонд для инвестиций в недра и инфраструктуру

Будущий совместный инвестиционный фонд Украины и США будет иметь право инвестировать как в разработку месторождений полезных ископаемых, так и в инфраструктурные проекты.

Об этом сообщил в телеэтере заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка.

Ключевые направления инвестиций

Чиновник напомнил, что Украина и США планируют создать общий инвестиционный фонд.

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«Этот фонд как финансовый инструмент будет обладать привилегированным правом инвестировать в широкий круг объектов в Украине, как только для этого будут возможности», — отметил Качка.

Он отметил, прежде всего, речь идет о полезных ископаемых, но Украина заинтересована и в американских инвестициях в инфраструктуру: дорожную, портовую, энергетическую.

Качка подчеркнул, что необходимо обеспечить максимально эффективную работу будущего фонда, понятную корпоративную структуру и механизм принятия решений.

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«Ни в коем случае это не означает, что речь идет о передаче (объектов инфраструктуры — ред.) непосредственно в фонд. Речь идет лишь о том, что мы даем возможность этому фонду инвестировать в проекты и создать условия для заработка», — заверил Качка.

Укрінформ По материалам:

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