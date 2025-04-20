Украина и США создадут фонд для инвестиций в недра и инфраструктуру — Finance.ua

Украина и США создадут фонд для инвестиций в недра и инфраструктуру
Будущий совместный инвестиционный фонд Украины и США будет иметь право инвестировать как в разработку месторождений полезных ископаемых, так и в инфраструктурные проекты.
Об этом сообщил в телеэтере заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка.
Ключевые направления инвестиций
Чиновник напомнил, что Украина и США планируют создать общий инвестиционный фонд.
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«Этот фонд как финансовый инструмент будет обладать привилегированным правом инвестировать в широкий круг объектов в Украине, как только для этого будут возможности», — отметил Качка.
Он отметил, прежде всего, речь идет о полезных ископаемых, но Украина заинтересована и в американских инвестициях в инфраструктуру: дорожную, портовую, энергетическую.
Качка подчеркнул, что необходимо обеспечить максимально эффективную работу будущего фонда, понятную корпоративную структуру и механизм принятия решений.
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«Ни в коем случае это не означает, что речь идет о передаче (объектов инфраструктуры — ред.) непосредственно в фонд. Речь идет лишь о том, что мы даем возможность этому фонду инвестировать в проекты и создать условия для заработка», — заверил Качка.
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