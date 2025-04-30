НКЦБФР обновила список сомнительных инвестпроектов — Finance.ua

НКЦБФР обновила список сомнительных инвестпроектов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестпроектов еще пять кейсов. Перечень содержит уже 433 сомнительных инвестпроекта.
Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
«По результатам очередного мониторинга, специалисты НКЦБФР добавили в список еще пять инвестиционных проектов с признаками сомнительности», — говорится в сообщении.
В список попали:
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«Регулярное обновление списка является частью важного направления работы НКЦБФР, которое направлено на защиту прав инвесторов и создание прозрачной, безопасной инвестиционной среды», — отметили в комиссии.
НКЦБФР призывает граждан:
- тщательно проверять информацию о потенциальных инвестпроектах;
- ознакомиться с полным списком ненадежных инвестпроектов на сайте в разделе «Защита прав инвесторов»;
- сообщать о подозрительных действиях на финансовых рынках в НКЦБФР по адресу: info@nssmc.gov.ua.
Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам расширяет инструменты для инвестирования в Украине. Один из таких — индивидуальные инвестиционные счета. Комиссия планирует внедрить новые механизмы и инструменты, которые давно существуют для иностранных инвесторов, но еще не применяются в Украине.
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