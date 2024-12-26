В 2025 году некоторые модели внедорожников могут существенно подешеветь — Finance.ua

В 2025 году некоторые модели внедорожников могут существенно подешеветь Сегодня 21:12 — Технологии&Авто

В 2025 году некоторые модели внедорожников могут существенно подешеветь, Фото: freepik

Внедорожники стоят недешево. Это полноприводные авто повышенной проходимости для эксплуатации на путях всех уровней, а также на бездорожье. Эксперты прогнозируют, что цены на некоторые модели существенно снизятся в 2025 году.

Издание GoBankingRates обнародовало список авто, которые могут стать доступнее в следующем году.

Причины снижения цен

Брайан Муди, исполнительный редактор Autotrader, отметил, что покупатели смогут приобрести совершенно новый автомобиль со скидкой. Причиной тому может быть переполненный рынок.

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«Это один из самых продаваемых сегментов автомобилей каждый год — и автопроизводители продолжают добавлять новые модели», — прокомментировал Муди.

Согласно Kelley Blue Book, в октябре 2024 года средняя цена транзакции нового компактного внедорожника составляла 36 739 долларов.

Это почти на 30% меньше, чем в среднем по отрасли. Иногда приобрести небольшой внедорожник выгоднее, чем другие модели.

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Есть четыре модели внедорожников, которые, по мнению Лорен Фикс, основательницы Car Coach Reports, в начале следующего года могут существенно подешеветь.

Ford Mustang Mach-E

Основная цена: $39 995.

Электрический внедорожник Mustang не продавался на том уровне, на который надеялся Ford.

Фикс подчеркнула, что Ford снизит цену на этот внедорожник, чтобы вывести основную часть своего ассортимента.

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«Ford уже снизил цены на Mustang Mach-E в начале этого года и хочет сделать авто еще доступнее», — добавила специалист.

Volvo XC90

Базовая цена: $57 400.

Стоит обратить внимание на роскошный внедорожник Volvo XC90, поскольку в этом месяце он ощутимо подешевел.

Этот трехрядный внедорожник — надежный и безопасный вариант, который продемонстрирует высокий уровень надежности и достойное соотношение цены и качества.

Jeep Grand Cherokee 4xe

Основная цена: $60 490.

Причина снижения цен на Jeep Grand Cherokee — очень низкий уровень продаж. Этот автомобиль — разумная покупка, если вам нужен подключаемый к электросети внедорожник.

Обозреватель По материалам:

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