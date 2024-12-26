Украинцы потратили более 10,2 млрд грн на новые автомобили в ноябре — Finance.ua

Украинцы потратили более 10,2 млрд грн на новые автомобили в ноябре Сегодня 16:47 — Технологии&Авто

Украинцы потратили более 10,2 млрд грн на новые автомобили в ноябре, oneclick.ua

В ноябре 2024 года украинцы потратили более 10,2 млрд грн на приобретение новых легковых автомобилей.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

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Это на 12% больше, чем в прошлом году, но на 8% меньше, чем в октябре.

Около половины этой суммы пришлось на пять самых крупных марок:

Больше всего денег было уплачено за автомобили японской марки Toyota — 1,631 млрд грн; BMW — 1,052 млрд грн; Volkswagen — 945 млн грн; Audi — 853 млн грн; Mercedes-Benz — 731 млн грн.

В топ-10 брендов, на которые украинцы потратили больше всего денег, также вошли Skoda, Renault, Lexus, Land Rover и Porsche.

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С начала года в Украине было реализовано новых легковых автомобилей на сумму 114,5 млрд грн, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Напомним, в ноябре автопарк Украины пополнили более 5,2 тысяч авто с дизельными двигателями. Общий показатель на треть меньше, чем в ноябре прошлого года.

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