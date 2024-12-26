Украинцы потратили более 10,2 млрд грн на новые автомобили в ноябре — Finance.ua
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Украинцы потратили более 10,2 млрд грн на новые автомобили в ноябре

Технологии&Авто
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Украинцы потратили более 10,2 млрд грн на новые автомобили в ноябре
Украинцы потратили более 10,2 млрд грн на новые автомобили в ноябре, oneclick.ua
В ноябре 2024 года украинцы потратили более 10,2 млрд грн на приобретение новых легковых автомобилей.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
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Это на 12% больше, чем в прошлом году, но на 8% меньше, чем в октябре.
Около половины этой суммы пришлось на пять самых крупных марок:
  1. Больше всего денег было уплачено за автомобили японской марки Toyota — 1,631 млрд грн;
  2. BMW — 1,052 млрд грн;
  3. Volkswagen — 945 млн грн;
  4. Audi — 853 млн грн;
  5. Mercedes-Benz — 731 млн грн.
В топ-10 брендов, на которые украинцы потратили больше всего денег, также вошли Skoda, Renault, Lexus, Land Rover и Porsche.
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С начала года в Украине было реализовано новых легковых автомобилей на сумму 114,5 млрд грн, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Напомним, в ноябре автопарк Украины пополнили более 5,2 тысяч авто с дизельными двигателями. Общий показатель на треть меньше, чем в ноябре прошлого года.

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По материалам:
Finance.ua
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