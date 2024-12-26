Украинцы потратили более 10,2 млрд грн на новые автомобили в ноябре — Finance.ua

Украинцы потратили более 10,2 млрд грн на новые автомобили в ноябре
В ноябре 2024 года украинцы потратили более 10,2 млрд грн на приобретение новых легковых автомобилей.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Это на 12% больше, чем в прошлом году, но на 8% меньше, чем в октябре.
Около половины этой суммы пришлось на пять самых крупных марок:
- Больше всего денег было уплачено за автомобили японской марки Toyota — 1,631 млрд грн;
- BMW — 1,052 млрд грн;
- Volkswagen — 945 млн грн;
- Audi — 853 млн грн;
- Mercedes-Benz — 731 млн грн.
В топ-10 брендов, на которые украинцы потратили больше всего денег, также вошли Skoda, Renault, Lexus, Land Rover и Porsche.
С начала года в Украине было реализовано новых легковых автомобилей на сумму 114,5 млрд грн, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Напомним, в ноябре автопарк Украины пополнили более 5,2 тысяч авто с дизельными двигателями. Общий показатель на треть меньше, чем в ноябре прошлого года.
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