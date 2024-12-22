Регионы Украины с наибольшими продажами новых авто в ноябре — Finance.ua
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Регионы Украины с наибольшими продажами новых авто в ноябре

Технологии&Авто
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Регионы Украины с наибольшими продажами новых авто в ноябре
Регионы Украины с наибольшими продажами новых авто в ноябре, Фото: freepik
В ноябре крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине стали Киев, Киевская, Днепропетровская, Харьковская и Одесская области. Эти регионы обеспечили 61% продаж новых автомобилей в стране.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Региональные показатели:

  • Киев: приобрели 1756 автомобилей (на 7% меньше, чем в ноябре 2023 года).
  • Киевская область: зарегистрировано 484 авто (+11%).
  • Днепропетровская область: 403 авто (-1%).
  • Харьковская область: 273 авто (+8%).
  • Одесская область: 268 авто (-5%).

Бестселлеры месяца

Бестселлером месяца на рынке новых авто Киева, Киевщины, Днепропетровской и Харьковской области был компактный кроссовер Renault Duster.
В Одесской области первенство удерживает Audi Q8.
Напомним, аналитики BlaBlaCar Украина исследовали, какие авто предпочитают украинцы.
В целом среди ее украинских пользователей наиболее популярны автомобили марок Volkswagen (25.4%) и Renault (15.8%). Эти бренды отличаются своей надежностью, экономичностью в эксплуатации и эргономичностью.
По материалам:
Finance.ua
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