Регионы Украины с наибольшими продажами новых авто в ноябре — Finance.ua

Регионы Украины с наибольшими продажами новых авто в ноябре Сегодня 19:08 — Технологии&Авто

Регионы Украины с наибольшими продажами новых авто в ноябре, Фото: freepik

В ноябре крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине стали Киев, Киевская, Днепропетровская, Харьковская и Одесская области. Эти регионы обеспечили 61% продаж новых автомобилей в стране.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Региональные показатели:

Киев: приобрели 1756 автомобилей (на 7% меньше, чем в ноябре 2023 года).

Киевская область: зарегистрировано 484 авто (+11%).

Днепропетровская область: 403 авто (-1%).

Харьковская область: 273 авто (+8%).

Одесская область: 268 авто (-5%).

Бестселлеры месяца

Бестселлером месяца на рынке новых авто Киева, Киевщины, Днепропетровской и Харьковской области был компактный кроссовер Renault Duster.

В Одесской области первенство удерживает Audi Q8.

Напомним, аналитики BlaBlaCar Украина исследовали , какие авто предпочитают украинцы.

В целом среди ее украинских пользователей наиболее популярны автомобили марок Volkswagen (25.4%) и Renault (15.8%). Эти бренды отличаются своей надежностью, экономичностью в эксплуатации и эргономичностью.

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