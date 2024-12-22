Регионы Украины с наибольшими продажами новых авто в ноябре — Finance.ua

Регионы Украины с наибольшими продажами новых авто в ноябре
В ноябре крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине стали Киев, Киевская, Днепропетровская, Харьковская и Одесская области. Эти регионы обеспечили 61% продаж новых автомобилей в стране.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Региональные показатели:
- Киев: приобрели 1756 автомобилей (на 7% меньше, чем в ноябре 2023 года).
- Киевская область: зарегистрировано 484 авто (+11%).
- Днепропетровская область: 403 авто (-1%).
- Харьковская область: 273 авто (+8%).
- Одесская область: 268 авто (-5%).
Бестселлеры месяца
Бестселлером месяца на рынке новых авто Киева, Киевщины, Днепропетровской и Харьковской области был компактный кроссовер Renault Duster.
В Одесской области первенство удерживает Audi Q8.
Напомним, аналитики BlaBlaCar Украина исследовали, какие авто предпочитают украинцы.
В целом среди ее украинских пользователей наиболее популярны автомобили марок Volkswagen (25.4%) и Renault (15.8%). Эти бренды отличаются своей надежностью, экономичностью в эксплуатации и эргономичностью.
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