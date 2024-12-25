ТОП-5 самых популярных в Украине подержанных авто из США — Finance.ua
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ТОП-5 самых популярных в Украине подержанных авто из США

Технологии&Авто
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ТОП-5 самых популярных в Украине подержанных авто из США
ТОП-5 самых популярных в Украине подержанных авто из США, Фото: freepik
В ноябре 2024 года в Украине было зарегистрировано более 2,5 тыс. подержанных легковых автомобилей из США, что составляет 17% от всех подержанных легковых автомобилей, получивших украинские номера.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
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Однако по сравнению с ноябрем 2023 года спрос на «американцев» с пробегом снизился на 17%.
Что касается типов двигателей, то наибольшую долю среди подержанных авто из США составляют машины с бензиновыми двигателями — 43%.
Электрические автомобили охватывают 39%, гибридные — 7%, дизельные — 6%, а автомобили с ГБО — 5%.
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Средний возраст подержанных «американцев», пополнивших украинский автопарк в прошедшем месяце, составлял 5 лет.

ТОП-5 подержанных авто из США:

  1. Tesla Model Y — 288 единиц;
  2. Tesla Model 3 — 286 единиц;
  3. Ford Escape — 170 единиц;
  4. Jeep Cherokee — 153 единицы;
  5. Volkswagen Passat — 141 единица.
Напомним, Верховная Рада окончательно приняла законопроект № 9083, который должен упростить торговлю подержанными автомобилями. Теперь не нужна будет государственная регистрация для таких транспортных средств.
По материалам:
Finance.ua
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