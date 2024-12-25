ТОП-5 самых популярных в Украине подержанных авто из США — Finance.ua

ТОП-5 самых популярных в Украине подержанных авто из США Сегодня 19:12 — Технологии&Авто

ТОП-5 самых популярных в Украине подержанных авто из США, Фото: freepik

В ноябре 2024 года в Украине было зарегистрировано более 2,5 тыс. подержанных легковых автомобилей из США, что составляет 17% от всех подержанных легковых автомобилей, получивших украинские номера.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

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Однако по сравнению с ноябрем 2023 года спрос на «американцев» с пробегом снизился на 17%.

Что касается типов двигателей, то наибольшую долю среди подержанных авто из США составляют машины с бензиновыми двигателями — 43%.

Электрические автомобили охватывают 39%, гибридные — 7%, дизельные — 6%, а автомобили с ГБО — 5%.

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Средний возраст подержанных «американцев», пополнивших украинский автопарк в прошедшем месяце, составлял 5 лет.

ТОП-5 подержанных авто из США:

Tesla Model Y — 288 единиц; Tesla Model 3 — 286 единиц; Ford Escape — 170 единиц; Jeep Cherokee — 153 единицы; Volkswagen Passat — 141 единица.

Напомним, Верховная Рада окончательно приняла законопроект № 9083, который должен упростить торговлю подержанными автомобилями. Теперь не нужна будет государственная регистрация для таких транспортных средств.

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