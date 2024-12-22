Минэнерго: До 2050 года половина автомобилей в Украине будут электрическими — Finance.ua
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Минэнерго: До 2050 года половина автомобилей в Украине будут электрическими

Технологии&Авто
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Минэнерго: До 2050 года половина автомобилей в Украине будут электрическими
Минэнерго: До 2050 года половина автомобилей в Украине будут электрическими, Фото: freepik
До 2050 года в Украине каждый второй автомобиль должен быть электрическим. Для этого необходимо создать разветвленную инфраструктуру зарядных станций по всей стране.
Об этом сообщается на сайте Минэнерго в проекте плана мер по реализации Энергетической стратегии Украины на период до 2050 года.

Планы по запуску станций для электромобилей

В проекте говорится, что на 2026 год в Украине запланирован первый этап, согласно которому должны заработать на основных магистралях и в областных центрах 40 зарядных станций большой мощности (160 кВт) и 80 — средней мощности (60 кВт).
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Стоимость проекта предварительно оценили в 1,5 млрд грн. Инвестором должен стать НАЭК «Энергоатом».
До 2032 года зарядными станциями обычной мощности хотят оборудовать не менее 15%. Ожидается, что к 2050 году этот показатель увеличится до 50%.

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В целом в Украине хотят создать разветвленную инфраструктуру зарядных станций для электромобилей на расстоянии не более 60 километров.
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Также планируется, что одна точка зарядки будет рассчитана не более чем пять электромобилей.
Также в Минэнерго считают, что в далекой перспективе в Украине могут появиться «умные дороги» для зарядки электромобилей во время движения.
В ведомстве ожидают, что к 2050 году каждый второй автомобиль в Украине будет электрическим.
Напомним, в ноябре 2024 года украинский автопарк пополнили 3742 электромобиля на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это на 13% меньше по сравнению с ноябрем прошлого года.
По материалам:
Фокус
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