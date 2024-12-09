Rivian лишил свои электромобили полезной опции — Finance.ua

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Rivian лишил свои электромобили полезной опции

Фондовый рынок
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Rivian лишил свои электромобили полезной опции
Rivian лишил свои электромобили полезной опции
Компания Rivian убрала из обновленных электромобилей R1T и R1S отделение для вещей под сиденьями водителя и переднего пассажира.
Новости об удалении контейнера для хранения начали циркулировать в Twitter, Reddit и на различных форумах в начале этой недели, застав новых владельцев врасплох. Некоторые были удивлены, обнаружив, что отсек полностью отсутствует, а другие получили свои транспортные средства с выдвижным ящиком на месте.
Американские журналисты обратились в Rivian за разъяснениями и получили информацию о том, что контейнер для хранения вещей был удален из всех версий R1 по состоянию на «конец 2024 года», хотя конкретные временные рамки не были предоставлены.
«Да, в конце 2024 года мы сняли с производства отсек для вещей пассажирского сиденья на всех вариантах R1», — отметил представитель Rivian.
По материалам:
Autogeek
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