Мировые продажи электромобилей достигли рекордного уровня — Finance.ua

Мировые продажи электромобилей достигли рекордного уровня
Мировые продажи полностью электрических и гибридных транспортных средств росли седьмой месяц подряд в ноябре, подскочив на 32% в годовом исчислении, что является третьим рекордным показателем подряд.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные исследовательской компании Rho Motion.
Мировые продажи электромобилей — как полностью электрических, так и гибридных — выросли на 32,3% до 1,83 миллиона в ноябре.
Продажи в Китае выросли на 50% до 1,27 миллиона автомобилей.
В США и Канаде продажи электромобилей выросли на 16,8% до 0,17 млн, а в Европе — до 0,28 млн, что чуть ниже в годовом исчислении, но на 7,7% больше, чем в октябре.
Сообщается, что Китай продолжает лидировать в росте продаж, на его долю приходится почти 70% от общего объема продаж электромобилей за месяц, в то время как регистрации в Европе продемонстрировали незначительное снижение.
Рынок электромобилей претерпевает критическую трансформацию, поскольку растущий спрос и производство в Китае конкурируют с рынками электромобилей в других странах.
Автопроизводители в Европе и Америке заявляют, что растущая торговая напряженность, правила выбросов CO2 и отмена стимулов в некоторых странах влияют на цены и ставят под угрозу тысячи рабочих мест.
В сообщении добавляют, что в остальном мире продажи не изменились по сравнению с ноябрем 2023 года.
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