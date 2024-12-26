Украинцы стали меньше покупать дизельные авто — Finance.ua

Украинцы стали меньше покупать дизельные авто
В ноябре автопарк Украины пополнили более 5,2 тысяч авто с дизельными двигателями.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Общий показатель на треть меньше, чем в ноябре прошлого года.
Из этого количества:
- 1,5 тысячи новых авто (+36%).
- Более 3,7 тысячи б/у, импортированных из-за рубежа (-45%).
Доля дизельных авто на рынке новых легковушек выросла до 29% (против 20,5% в ноябре 2023 года).
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Среди импортируемых подержанных автомобилей дизельные машины охватили 25% рынка, что на 6 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году.
ТОП-5 новых дизельных легковушек:
- Renault Duster — 420 ед;
- Volkswagen Tiguan — 181 ед;
- Toyota Hilux — 152 ед.;
- Toyota Land Cruiser Prado — 122 ед.;
- Skoda Kodiaq — 109 ед.
ТОП-5 импортированных подержанных дизельных авто:
- Renault Megane — 316 ед.;
- Skoda Octavia — 252 ед.;
- Nissan Qashqai — 234 ед.;
- Volkswagen Passat — 229 ед;
- Volkswagen Golf — 150 ед.
Напомним, в ноябре 2024 года в Украине было зарегистрировано более 2,5 тыс. подержанных легковых автомобилей из США, что составляет 17% от всех подержанных легковых автомобилей, получивших украинские номера.
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