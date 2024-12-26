Украинцы стали меньше покупать дизельные авто — Finance.ua

Украинцы стали меньше покупать дизельные авто Сегодня 09:32 — Технологии&Авто

Украинцы стали меньше покупать дизельные авто, Фото: freepik

В ноябре автопарк Украины пополнили более 5,2 тысяч авто с дизельными двигателями.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

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Общий показатель на треть меньше, чем в ноябре прошлого года.

Из этого количества:

1,5 тысячи новых авто (+36%).

(+36%). Более 3,7 тысячи б/у, импортированных из-за рубежа (-45%).

Доля дизельных авто на рынке новых легковушек выросла до 29% (против 20,5% в ноябре 2023 года).

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Среди импортируемых подержанных автомобилей дизельные машины охватили 25% рынка, что на 6 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году.

ТОП-5 новых дизельных легковушек:

Renault Duster — 420 ед;

Volkswagen Tiguan — 181 ед;

Toyota Hilux — 152 ед.;

Toyota Land Cruiser Prado — 122 ед.;

Skoda Kodiaq — 109 ед.

ТОП-5 импортированных подержанных дизельных авто:

Renault Megane — 316 ед.;

Skoda Octavia — 252 ед.;

Nissan Qashqai — 234 ед.;

Volkswagen Passat — 229 ед;

Volkswagen Golf — 150 ед.

Напомним, в ноябре 2024 года в Украине было зарегистрировано более 2,5 тыс. подержанных легковых автомобилей из США, что составляет 17% от всех подержанных легковых автомобилей, получивших украинские номера.

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