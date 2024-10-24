Stellantis хочет поднять цены на модели с ДВС — Finance.ua

Stellantis хочет поднять цены на модели с ДВС Сегодня 03:24 — Технологии&Авто

Stellantis хочет поднять цены на модели с ДВС

Компания может сократить производство двигателей внутреннего сгорания, а также увеличить стоимость бензиновых авто, чтобы достичь целей ЕС по выбросам. Таким образом, автопроизводитель стремится достичь уменьшения продаж моделей с ДВС, чтобы электромобили составляли 24% от общего объема продаж.

Как передает Carscoops, исполнительный директор Карлос Таварес заявил, что фирма выступает против любых задержек во внесении изменений в текущий план выполнения требований ЕС. Недавно должность операционного директора Stellantis в Европе занял Жан-Филипп Импарато.

Он заявил, что Stellantis должна удвоить свою долю электромобилей на следующий год до 24% от общего количества транспортных средств, если компания хочет достичь целей по выбросам до 2025 года. В то же время альтернативный путь — сокращение производства моделей с ДВС, если спрос на их электромобили не возрастет.

Как известно, новые правила ЕС вступят в силу 1 января и установят целевой уровень выбросов CO2 для авто на уровне 95 граммов на километр, что является понижением по сравнению с правилом 106,6 г/км, действующим с 2023 года.

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Несоблюдение этого показателя приведет к штрафу в размере 95 евро за грамм излишка на автомобиль. Импарато сказал журналистам Auto News, что потенциальное сокращение производства моделей с ДВС может начаться уже 1 ноября. Он также добавил, что у Stellantis есть несколько способов увеличения продажи электромобилей.

К примеру, увеличить стоимость своих моделей с двигателями внутреннего сгорания, чтобы поощрить покупателей рассмотреть электрические модели. Leapmotor также поможет Stellantis достичь целевых показателей выбросов, поскольку концерн имеет 51% контрольного пакета акций китайского бренда, и его продажи будут учитываться в общих показателях группы.

Телеканал 24 По материалам:

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