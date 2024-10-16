Глава BMW заявил, что запрет ЕС на ДВС приведет к спаду в автомобильной промышленности — Finance.ua

Глава BMW заявил, что запрет ЕС на ДВС приведет к спаду в автомобильной промышленности Сегодня 22:05 — Технологии&Авто

Глава немецкой Bayerische Motoren Werke AG (BMW) Оливер Зипсе заявил на Парижском автосалоне, что точка отсечения в 2035 году для автомобилей с выхлопом CO2 «больше не является реалистичной».

Об этом пишет The Guardian.

Планы ЕС по запрету производства традиционных двигателей внутреннего сгорания с 2035 года приведут к сокращению отрасли, предупредил исполнительный директор BMW, поскольку немецкая автомобильная промышленность борется с растущей конкуренцией со стороны Китая в секторе электромобилей.

Читайте также Почти в 1000 новых автомобилей BMW есть дефект рулевого управления

Запрет «может также угрожать европейской автомобильной промышленности в самом ее сердце», — сказал Зипсе. Эти меры «при сегодняшних предположениях приведут к массовому сокращению отрасли в целом».

«Коррекция целевого показателя 100% BEV (аккумуляторных электромобилей) на 2035 год в рамках всеобъемлющего пакета мер по снижению выбросов CO2 также позволит европейским OEM-производителям (производителям традиционного оборудования) меньше зависеть от Китая в производстве аккумуляторов», — добавил Зипсе, ссылаясь на доминирующее положение Пекина.

Автопроизводители, включая BMW, VW и Renault, а также правительство Италии призвали ослабить или отсрочить целевые показатели по выбросам CO2.

Читайте также BMW выпустит спорткар мощностью более 600 сил (фото)

Как сообщает издание, BMW, одна из движущих сил немецкой автомобильной промышленности, представит 15 электромобилей в Париже, «на важнейшем отраслевом мероприятии в календаре».

Ранее сообщалось, что BMW в июле впервые обошла Tesla Inc. по продажам электромобилей в Европе, став лидером этого рынка. Спрос на электромобили в Европе идет на убыль после отмены или сокращения стимулов для этого рынка в ряде стран, включая Германию и Швецию. В результате некоторые автопроизводители, в частности, Volkswagen и Mercedes-Benz, были вынуждены пересмотреть свои цели в сегменте электромобилей. Китайские автопроизводители, такие как BYD Co. и SAIC Motor Corp., постепенно наращивали присутствие в Европе в этом году, однако недавнее введение Еврокомиссией дополнительных пошлин на поставки электромобилей из КНР ослабило этот импульс.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.