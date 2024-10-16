Глава BMW заявил, что запрет ЕС на ДВС приведет к спаду в автомобильной промышленности — Finance.ua
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Глава BMW заявил, что запрет ЕС на ДВС приведет к спаду в автомобильной промышленности

Технологии&Авто
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Глава немецкой Bayerische Motoren Werke AG (BMW) Оливер Зипсе заявил на Парижском автосалоне, что точка отсечения в 2035 году для автомобилей с выхлопом CO2 «больше не является реалистичной».
Об этом пишет The Guardian.
Планы ЕС по запрету производства традиционных двигателей внутреннего сгорания с 2035 года приведут к сокращению отрасли, предупредил исполнительный директор BMW, поскольку немецкая автомобильная промышленность борется с растущей конкуренцией со стороны Китая в секторе электромобилей.
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Запрет «может также угрожать европейской автомобильной промышленности в самом ее сердце», — сказал Зипсе. Эти меры «при сегодняшних предположениях приведут к массовому сокращению отрасли в целом».
«Коррекция целевого показателя 100% BEV (аккумуляторных электромобилей) на 2035 год в рамках всеобъемлющего пакета мер по снижению выбросов CO2 также позволит европейским OEM-производителям (производителям традиционного оборудования) меньше зависеть от Китая в производстве аккумуляторов», — добавил Зипсе, ссылаясь на доминирующее положение Пекина.
Автопроизводители, включая BMW, VW и Renault, а также правительство Италии призвали ослабить или отсрочить целевые показатели по выбросам CO2.
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Как сообщает издание, BMW, одна из движущих сил немецкой автомобильной промышленности, представит 15 электромобилей в Париже, «на важнейшем отраслевом мероприятии в календаре».
Ранее сообщалось, что BMW в июле впервые обошла Tesla Inc. по продажам электромобилей в Европе, став лидером этого рынка. Спрос на электромобили в Европе идет на убыль после отмены или сокращения стимулов для этого рынка в ряде стран, включая Германию и Швецию. В результате некоторые автопроизводители, в частности, Volkswagen и Mercedes-Benz, были вынуждены пересмотреть свои цели в сегменте электромобилей. Китайские автопроизводители, такие как BYD Co. и SAIC Motor Corp., постепенно наращивали присутствие в Европе в этом году, однако недавнее введение Еврокомиссией дополнительных пошлин на поставки электромобилей из КНР ослабило этот импульс.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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