BMW выпустит спорткар мощностью более 600 сил (фото) — Finance.ua
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BMW выпустит спорткар мощностью более 600 сил (фото)

Технологии&Авто
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BMW выпустит спорткар мощностью более 600 сил (фото)
BMW выпустит спорткар мощностью более 600 сил (фото)
Стильный BMW Skytop станет серийным. Спорткар со съемной крышей будет выпущен лимитированной партией из 50 авто и все они уже раскуплены.
Об этом сообщается на официальном сайте немецкого автопроизводителя.
Информацию о производстве BMW Skytop подтвердил шеф-дизайнер марки Адриан ван Хойдонк. Новая модель станет преемницей BMW 3.0 CSL, также выпущенной ограниченной серией.
BMW выпустит спорткар мощностью более 600 сил (фото)
Концепт BMW Skytop был презентован в мае на ретрошоу в городке Вилла д’Эсте на озере Комо (Италия). В его базе лежит BMW M8 Competition.
Спорткар кардинально отличается от модели-донора, ведь получил совершенно новый кузов с элегантным дизайном. У него длинный капот, выраженный «нос» и заостренная задняя часть. Обращают на себя внимание небольшая радиаторная решетка и узкие диодные фары — самые тонкие из всех серийных авто.
BMW выпустит спорткар мощностью более 600 сил (фото)
Крыша BMW Skytop выполнена съемная (такой кузов называют купе-тарга). Компоновка салона не изменилась по сравнению с BMW M8, однако его обшили дорогой кожей и убрали задние сиденья.
Без изменений остался и двигатель BMW M8 Competition. Спорткар оснащен 4,4-литровым V8 твин-турбо на 625 л. с. и способен разогнаться до сотни за 3,3 с, а средний расход топлива составляет 11,6 л/100 км.
По материалам:
Фокус
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