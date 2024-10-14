BMW выпустит спорткар мощностью более 600 сил (фото) — Finance.ua

BMW выпустит спорткар мощностью более 600 сил (фото) Сегодня 03:03 — Технологии&Авто

BMW выпустит спорткар мощностью более 600 сил (фото)

Стильный BMW Skytop станет серийным. Спорткар со съемной крышей будет выпущен лимитированной партией из 50 авто и все они уже раскуплены.

Об этом сообщается на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Информацию о производстве BMW Skytop подтвердил шеф-дизайнер марки Адриан ван Хойдонк. Новая модель станет преемницей BMW 3.0 CSL, также выпущенной ограниченной серией.

Концепт BMW Skytop был презентован в мае на ретрошоу в городке Вилла д’Эсте на озере Комо (Италия). В его базе лежит BMW M 8 Competition.

Спорткар кардинально отличается от модели-донора, ведь получил совершенно новый кузов с элегантным дизайном. У него длинный капот, выраженный «нос» и заостренная задняя часть. Обращают на себя внимание небольшая радиаторная решетка и узкие диодные фары — самые тонкие из всех серийных авто.

Крыша BMW Skytop выполнена съемная (такой кузов называют купе-тарга). Компоновка салона не изменилась по сравнению с BMW M 8 , однако его обшили дорогой кожей и убрали задние сиденья.

Без изменений остался и двигатель BMW M 8 Competition. Спорткар оснащен 4,4-литровым V8 твин-турбо на 625 л. с. и способен разогнаться до сотни за 3,3 с, а средний расход топлива составляет 11,6 л/100 км.

Фокус По материалам:

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