Почти в 1000 новых автомобилей BMW есть дефект рулевого управления — Finance.ua

Почти в 1000 новых автомобилей BMW есть дефект рулевого управления Сегодня 04:29 — Технологии&Авто

Почти в 1000 новых автомобилей BMW есть дефект рулевого управления

Почти 1000 автомобилей BMW 5-Series и 7-Series, вероятно, отзываются из-за дефекта шарнира рулевого вала, что может привести к усложнению управления и, как следствие, аварии.

Проблема касается только 1% из 982 отозванных автомобилей. Подозревается, что технические характеристики двойного карданного шарнира шпинделя, возможно, не соответствуют стандартам, поэтому могло быть повреждено во время определенных маневров рулевого управления, говорится в сообщении.

Если шарнир сломается, это означает, что водителю понадобится больше усилий, чтобы управлять автомобилем, или он вообще потеряет контроль, что может привести к ДТП. В сообщении об отзыве говорится, что BMW не знает о случаях аварий или травм, вызванных дефектом.

Автопроизводитель впервые узнал о потенциальной проблеме 26 июня 2024 года, когда на одном из заводов компании был замечен поврежденный рулевой вал. BMW начала расследование и 18 сентября 2024 года приняла решение отозвать авто.

Отзыв касается моделей 530i xDrive и 540i xDrive 2024−2025 модельных гг., изготовленных в период с 17 июня 2024 г. по 17 июля 2024 г., 740i xDrive и 760i xDrives, собранные с 17 июня 2024 года. xDrives, изготовленные с 18 июня 2024 по 1 июля 2024 года, а также модели i7 eDrive50, i7 xDrive60 и i7 M 70 , сошедшие с конвейера в период с 18 июня 2024 года по 3 июля 2024 года.

Дилеры были предупреждены об отзыве 25 сентября, а владельцы будут уведомлены по почте первого класса с 15 ноября. Им было поручено заменить двойной универсальный шарнир рулевого шпинделя бесплатно.

Телеканал 24 По материалам:

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