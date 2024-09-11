BMW отзывает 1,5 миллиона автомобилей из-за проблем с тормозами — Finance.ua

BMW отзывает 1,5 миллиона автомобилей из-за проблем с тормозами Сегодня 23:28 — Технологии&Авто

BMW отзывает 1,5 миллиона автомобилей из-за проблем с тормозами

Компания BMW объявила о масштабном отзыве своих транспортных средств, а также запрете на доставку автомобилей, которые еще не поступили к клиентам.

Об этом сообщает DW

Немецкий производитель роскошных автомобилей BMW сообщил, что отзывает автомобили из-за очевидной проблемы с тормозами.

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Компания заявила, что снижает свои ожидания прибылей и объема продаж из-за проблем с тормозами, а также низкого спроса в Китае.

Представители BMW отметили, что проблемы с тормозной системой касаются более 1,5 миллиона автомобилей в целом и повлекли за собой гарантийные затраты в высоком трехзначном диапазоне в текущем квартале.

Кроме отзыва автомобилей планируется приостановить поставки 320 000 автомобилей, которые еще не переданы клиентам.

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Компания заявила, что это приведет к отрицательным показателям продаж во всем мире во второй половине года.

Поставщик запчастей Continental, производящий встроенную тормозную систему для BMW, заявил, что функция электронного компонента в автомобилях бренда может быть нарушена.

Однако, как отметили представители поставщика, не было обнаружено никакой угрозы снижения производительности торможения ниже установленных законом стандартов.

Концерн BMW, также включающий бренды Rolls Royce и Mini, заявил, что теперь ожидает небольшое снижение поставок автомобилей в этом году по сравнению с прошлым.

В прошлом месяце BMW также отозвала 1,4 миллиона автомобилей в Китае из-за неисправных подушек безопасности.

Укрінформ По материалам:

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