BMW отзывает электрический i4 из-за дефектного шасси — Finance.ua

BMW отзывает электрический i4 из-за дефектного шасси 31.08.2024, 01:48 — Технологии&Авто

BMW отзывает электрический i4 из-за дефектного шасси

BMW объявила еще одну отзывную кампанию сразу после завершения предыдущего отзыва моделей i4 и i5, связанных с их аккумуляторами.

Об этом сообщает Carscoops.

На этот раз причиной стала дефектная левая балка шасси, которая могла быть изготовлена ​​не в соответствии со спецификациями.

Она может привести к чрезмерной деформации вокруг второго ряда сидений и высоковольтной батареи во время аварии, что увеличивает риск травм и пожара. Отзывная кампания касается автомобилей, сошедших с конвейера в период с 7 марта 2024 по 25 апреля 2024 года.

Подробное описание проблемы свидетельствует о том, что инженеры BMW обнаружили заранее проблему и ремонтировали все транспортные средства перед оптовым распространением. Однако в июле выяснилось, что небольшая партия автомобилей, изготовленная за пределами ранее определенного подозрительного диапазона, имеет такую ​​же неисправность.

Автопроизводитель говорит, что никаких гарантийных обращений, а также инцидентов ДТП или травм, вызванных дефектом, не было. Компания уведомит владельцев автомобилей до 7 октября. После этого они должны будут обратиться к дилеру для дальнейшей проверки элемента или его замены.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.