BMW отзывает электрический i4 из-за дефектного шасси — Finance.ua

BMW отзывает электрический i4 из-за дефектного шасси
BMW объявила еще одну отзывную кампанию сразу после завершения предыдущего отзыва моделей i4 и i5, связанных с их аккумуляторами.
Об этом сообщает Carscoops.
На этот раз причиной стала дефектная левая балка шасси, которая могла быть изготовлена не в соответствии со спецификациями.
Она может привести к чрезмерной деформации вокруг второго ряда сидений и высоковольтной батареи во время аварии, что увеличивает риск травм и пожара. Отзывная кампания касается автомобилей, сошедших с конвейера в период с 7 марта 2024 по 25 апреля 2024 года.
Подробное описание проблемы свидетельствует о том, что инженеры BMW обнаружили заранее проблему и ремонтировали все транспортные средства перед оптовым распространением. Однако в июле выяснилось, что небольшая партия автомобилей, изготовленная за пределами ранее определенного подозрительного диапазона, имеет такую же неисправность.
Автопроизводитель говорит, что никаких гарантийных обращений, а также инцидентов ДТП или травм, вызванных дефектом, не было. Компания уведомит владельцев автомобилей до 7 октября. После этого они должны будут обратиться к дилеру для дальнейшей проверки элемента или его замены.
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