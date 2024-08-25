BMW отзывает 720 тыс. автомобилей в США и 1,36 млн в Китае — Finance.ua

BMW отзывает 720 тыс. автомобилей в США и 1,36 млн в Китае 25.08.2024, 02:04 — Технологии&Авто

BMW отзывает 720 тыс. автомобилей в США и 1,36 млн в Китае

Компания Bayerische Motoren Werke AG отзывает почти 720,8 тыс. автомобилей в США из-за возможности короткого замыкания.

Об этом говорится в сообщении Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Отмечается, что неправильно изолированный электрический разъем на насосе системы охлаждения может повлиять на воду, что приведет к короткому замыканию.

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BMW известно о 18 жалобах клиентов и выявленных проблемах, при этом компания не получала никаких сообщений об авариях или травмах, связанных с этой неисправностью в США.

Кроме того, в конце прошлой недели автопроизводитель объявил об отзыве 1,36 млн машин в Китае из-за проблемных подушек безопасности японского производителя Takata. Из этого количества около 598,5 тыс. автомобилей выпустило в КНР совместное предприятие BMW Brilliance Automotive, а остальное импортировано в страну. Речь идет о машинах, выпущенных в 2003—2017 гг..

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