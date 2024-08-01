Tesla отзывает более 1,8 миллиона автомобилей — Finance.ua

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Tesla отзывает более 1,8 миллиона автомобилей

Технологии&Авто
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Tesla отзывает более 1,8 миллиона автомобилей
Tesla отзывает более 1,8 миллиона автомобилей
Американский автопроизводитель Tesla отзывает более 1,8 миллиона автомобилей из-за проблемы с капотом, которая может увеличить риск аварии.
Об этом сообщает АР.
Tesla отзывает некоторые автомобили Model 3, Model S, Model X и Model Y 2021−2024 годов выпуска и Model Y 2020−2024 годов выпуска из-за того, что блок защелки капота может не обнаружить незакрытый капот после того, как он был открыт.
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Незакрытый капот может полностью открыться при движении автомобиля, что может препятствовать обзору водителю и увеличивать вероятность аварии.
Компания Tesla начала расследовать жалобы клиентов на проблему с автомобилями Model 3 и Model Y в Китае в марте. К середине апреля автопроизводитель определил, что проблема заключается в деформации защелки переключателя. Tesla продолжила изучать эту проблему и обнаружила, что частота ее возникновения в Китае была выше, чем в Европе и Северной Америке, но причина такой диспропорции неизвестна.
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Tesla сообщила, что на 20 июля она выявила три гарантийных претензии или полевых отчета для американских автомобилей, которые связаны или могут быть связаны с проблемой капота.
Национальная администрация безопасности дорожного движения сообщила, что Tesla выпустила бесплатное обновление программного обеспечения для решения этой проблемы.
Ожидается, что письма-сообщения владельцам будут отправлены 22 сентября.
По материалам:
Укрінформ
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