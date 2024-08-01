Tesla отзывает более 1,8 миллиона автомобилей — Finance.ua

Tesla отзывает более 1,8 миллиона автомобилей 01.08.2024, 00:37 — Технологии&Авто

Tesla отзывает более 1,8 миллиона автомобилей

Американский автопроизводитель Tesla отзывает более 1,8 миллиона автомобилей из-за проблемы с капотом, которая может увеличить риск аварии.

Об этом сообщает АР

Tesla отзывает некоторые автомобили Model 3, Model S, Model X и Model Y 2021−2024 годов выпуска и Model Y 2020−2024 годов выпуска из-за того, что блок защелки капота может не обнаружить незакрытый капот после того, как он был открыт.

Читайте также Tesla планирует выпуск человекоподобных роботов для внутреннего использования

Незакрытый капот может полностью открыться при движении автомобиля, что может препятствовать обзору водителю и увеличивать вероятность аварии.

Компания Tesla начала расследовать жалобы клиентов на проблему с автомобилями Model 3 и Model Y в Китае в марте. К середине апреля автопроизводитель определил, что проблема заключается в деформации защелки переключателя. Tesla продолжила изучать эту проблему и обнаружила, что частота ее возникновения в Китае была выше, чем в Европе и Северной Америке, но причина такой диспропорции неизвестна.

Читайте также Tesla показывает худшую прибыль за последние пять лет

Tesla сообщила, что на 20 июля она выявила три гарантийных претензии или полевых отчета для американских автомобилей, которые связаны или могут быть связаны с проблемой капота.

Национальная администрация безопасности дорожного движения сообщила, что Tesla выпустила бесплатное обновление программного обеспечения для решения этой проблемы.

Ожидается, что письма-сообщения владельцам будут отправлены 22 сентября.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.