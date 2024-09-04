BMW отзывает более 140 тысяч электрокаров Mini Cooper SE из-за проблем с аккумуляторами — Finance.ua

BMW отзывает более 140 тысяч электрокаров Mini Cooper SE из-за проблем с аккумуляторами Сегодня 22:16 — Технологии&Авто

BMW отзывает более 140 тысяч электрокаров Mini Cooper SE из-за проблем с аккумуляторами

Немецкий автопроизводитель BMW отзывает по всему миру электромобили Mini Cooper SE из-за проблем с аккумуляторами, что потенциально может касаться более 140 тыс. автомобилей.

Об этом сообщает Reuters

В компании уточнили, что в Германии могут отозвать около 39 тыс. автомобилей, хотя о несчастных случаях или травмах не сообщалось.

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Проблемы в системе аккумуляторов могут привести к перегреву. «Нельзя исключать возгорание автомобиля, даже когда он припаркован», — говорится в заявлении.

Программное обеспечение автомобиля содержит функцию диагностики, которая распознает неисправность аккумулятора и предупреждает водителя. BMW обновит программное обеспечение для защиты от пожаров.

Клиенты, получившие письмо или уведомление, должны посетить сервисные центры Mini для бесплатного ремонта, заявили в компании.

Укрінформ По материалам:

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