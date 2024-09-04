BMW отзывает более 140 тысяч электрокаров Mini Cooper SE из-за проблем с аккумуляторами — Finance.ua

BMW отзывает более 140 тысяч электрокаров Mini Cooper SE из-за проблем с аккумуляторами
Немецкий автопроизводитель BMW отзывает по всему миру электромобили Mini Cooper SE из-за проблем с аккумуляторами, что потенциально может касаться более 140 тыс. автомобилей.
Об этом сообщает Reuters.
В компании уточнили, что в Германии могут отозвать около 39 тыс. автомобилей, хотя о несчастных случаях или травмах не сообщалось.
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Проблемы в системе аккумуляторов могут привести к перегреву. «Нельзя исключать возгорание автомобиля, даже когда он припаркован», — говорится в заявлении.
Программное обеспечение автомобиля содержит функцию диагностики, которая распознает неисправность аккумулятора и предупреждает водителя. BMW обновит программное обеспечение для защиты от пожаров.
Клиенты, получившие письмо или уведомление, должны посетить сервисные центры Mini для бесплатного ремонта, заявили в компании.
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