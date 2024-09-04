BMW отзывает более 140 тысяч электрокаров Mini Cooper SE из-за проблем с аккумуляторами — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

BMW отзывает более 140 тысяч электрокаров Mini Cooper SE из-за проблем с аккумуляторами

Технологии&Авто
26
BMW отзывает более 140 тысяч электрокаров Mini Cooper SE из-за проблем с аккумуляторами
BMW отзывает более 140 тысяч электрокаров Mini Cooper SE из-за проблем с аккумуляторами
Немецкий автопроизводитель BMW отзывает по всему миру электромобили Mini Cooper SE из-за проблем с аккумуляторами, что потенциально может касаться более 140 тыс. автомобилей.
Об этом сообщает Reuters.
В компании уточнили, что в Германии могут отозвать около 39 тыс. автомобилей, хотя о несчастных случаях или травмах не сообщалось.
Читайте также
Проблемы в системе аккумуляторов могут привести к перегреву. «Нельзя исключать возгорание автомобиля, даже когда он припаркован», — говорится в заявлении.
Программное обеспечение автомобиля содержит функцию диагностики, которая распознает неисправность аккумулятора и предупреждает водителя. BMW обновит программное обеспечение для защиты от пожаров.
Клиенты, получившие письмо или уведомление, должны посетить сервисные центры Mini для бесплатного ремонта, заявили в компании.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.