В 2024 году растениеводство для аграриев будет прибыльным — Минагрополитики — Finance.ua
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В 2024 году растениеводство для аграриев будет прибыльным — Минагрополитики

Аграрный рынок
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В 2024 году растениеводство для аграриев будет прибыльным — Минагрополитики
В 2024 году растениеводство для аграриев будет прибыльным — Минагрополитики
Несмотря на снижение производственных затрат и улучшение ситуации с логистикой, выращивание зерновых в 2023 году оставалось в целом убыточным.
Об этом говорится в исследовании «УКРАИНА: Влияние войны на прибыльность сельскохозяйственного производства», пишет Минагрополитики.
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Ситуация с масличными культурами была несколько лучше: подсолнечник показал минимальную убыточность, а соя и рапс сгенерировали минимальную прибыльность.
«В целом уровень рентабельности зерновых и масличных культур улучшился в 2023 году по сравнению с 2022 годом, однако низкие мировые цены не позволили отрасли достичь ощутимой доходности», — говорится в сообщении ведомства.
Как отмечается, удобрения занимали наибольшую долю в структуре расходов на гектар в 2023 году — от 17% до 28%. Следовательно, в условиях финансовых ограничений украинские аграрии были вынуждены экономить на этом ресурсе уже второй год подряд.
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В 2023 г. мировые цены на зерновые и масличные были ниже, чем цены в 2021 г. После влияния войны именно мировые цены остаются наибольшим сдерживающим фактором для восстановления прибыльности производства.
В 2024 г. ожидается рост уровня рентабельности для всех видов зерновых и масличных культур. При условии, что ситуация с безопасностью и экспортом морским транспортом не усложнится, ситуация на западных границах стабилизируется.
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«Среди зерновых минимальная прибыльность будет у пшеницы, тогда как кукуруза и ячмень, вероятно, останутся убыточными. В то же время ожидается, что все виды масличных культур станут прибыльными. Если этот положительный прогноз оправдается, ожидаемый уровень рентабельности по результатам этого года все равно будет в десять раз ниже, чем в период до полномасштабного вторжения», — говорится в исследовании.
В то же время, в 2024 году ожидается снижение урожайности — примерно на 4−5%.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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