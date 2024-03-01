Украина вышла в лидеры по экспорту замороженной малины в Канаду — Finance.ua

Украина вышла в лидеры по экспорту замороженной малины в Канаду Сегодня 06:17 — Аграрный рынок

Украина вышла в лидеры по экспорту замороженной малины в Канаду

В 2023 году Украина впервые попала в число крупнейших поставщиков замороженной малины на рынок Канады. По сравнению с 2022 годом поставки увеличились в 1,5 раза.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Они отмечают, что это позволило Украине занять шестое место в рейтинге крупнейших экспортеров этой ягоды на рынок Канады, уступая только Чили, Сербии, США, Мексике и Китаю.

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При этом Украина уже почти в пять раз опережает Польшу по объему поставок замороженной малины на этот важный рынок. Стоит отметить, что в 2023 году Польша снизила поставки этих ягод в Канаду более чем вдвое.

Также Украина в рейтинге поставщиков замороженной малины опережает на рынке Канады таких крупных игроков как Марокко и Франция, хотя еще в 2022 году Марокко экспортировало больше малины в Канаду, чем Украина.

По словам экономиста инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрея Ярмака, одна из главных проблем Украины при экспорте малины — низкая стоимость продукции. Учитывая наличие по соседству такого крупного экспортера замороженной малины как Польша, многие украинские заморозчики, по сути, выполняли функцию заготовки сырья для них.

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«При этом Польша, дорабатывая украинскую продукцию, зарабатывала дополнительно, по моим приблизительным оценкам, только на украинской малине от $50 до $80 млн в год. Однако сейчас, очевидно, у Украины уже есть и достаточные объемы, и опыт выращивания продукции высокого качества, чтобы сделать следующий шаг и начать самостоятельно инвестировать в доработку, упаковку и маркетинг замороженной продукции без посредничества Польши, оставляя добавленную стоимость у себя», — сообщил он.

Очевидно, как отмечают аналитики EastFruit, процесс снижения зависимости от экспорта в Польшу уже начался. За последние годы Украина наращивала поставки малины в Канаду быстрее всех других стран-лидеров. Ежегодно экспорт малины из Украины в Канаду рос, по данным торговой статистики Канады, в среднем на 57,7%. Для сравнения, ежегодные поставки замороженной малины из Чили в Канаду снижались на 6,4% в год, а из Сербии — на 18,1% в год.

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