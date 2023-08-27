Украина впервые вошла в Топ-10 поставщиков замороженной малины на рынок США — Finance.ua

Украина впервые вошла в Топ-10 поставщиков замороженной малины на рынок США Сегодня 05:45 — Аграрный рынок

Украина впервые вошла в Топ-10 поставщиков замороженной малины на рынок США

За первое полугодие 2023 года Украина утроила экспорт замороженной малины на рынок США. Это позволило Украине впервые войти в десятку крупнейших поставщиков замороженной малины на рынок США, заняв 8-е место в рейтинге крупнейших экспортеров.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Отмечается, что поставки замороженной малины из Украины на рынок США, а также положительная динамика этих поставок является очень важным прорывом, несмотря на то, что объемы пока остаются незначительными.

Первые сообщения о поставках украинской малины на рынки США и Канады появились в 2021 году. Уже тогда аналитики обращали внимание на перспективность этого направления, поскольку почти 80% от всей импортной выручки на глобальном рынке замороженной малины обеспечивают именно США и Канада.

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В то же время Украина до сих пор концентрируется на поставках малины в Польшу, которая затем реэкспортирует украинскую продукцию на рынки ЕС, Великобритании и в США с Канадой, оставляя себе значительную часть добавленной стоимости экспорта.

«Если сравнить цены на малину, которую платят в первом полугодии импортеры из США, с теми, которые платили импортеры из стран Евросоюза, то можно увидеть огромную разницу. Если цены в ЕС упали в среднем в два и более раз, то цены на малину в США снизились не более чем на 10−15%. Иными словами, импортеры замороженной малины в США готовы платить за качественный товар высокую цену», — комментирует Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

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Он считает, что если Польша всё-таки введет запрет на импорт замороженной и свежей малины из Украины, то именно на США, Канаде и Японии следует сфокусировать внимание украинским экспортерам.

«Украина может и должна выращивать малину высочайшего качества. А сравнительно незначительные дополнительные усилия, которые нужно приложить в сегменте замораживания, сортировки и доработки продукции, окупятся мгновенно, потому что откроют стране доступ на рынки с гораздо более высокими ценами. Более того, они также позволят нарастить поставки и на рынки ЕС, потому что дополнительные доходы, полученные экспортерами, смогут быть реинвестированы в повышение эффективности и расширение плантаций малины в стране», — подчеркивает Ярмак.

Заметим, что за первое полугодие 2023 года США импортировали 23,5 тыс. тонн замороженной малины — почти на 9 тыс. тонн меньше, чем за тот же период 2022 года и на 3,2 тыс. тонн меньше, чем за первое полугодие 2021 года.

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