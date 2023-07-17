Польша хочет запретить импорт замороженной малины и клубники из Украины — Finance.ua

Польша хочет запретить импорт замороженной малины и клубники из Украины Сегодня 22:47 — Казна и Политика

Польша обратится в Еврокомиссию с требованием запретить импорт замороженной клубники и малины с территории Украины.

Об этом заявил в пятницу министр сельского хозяйства Роберт Телус в ходе видеовстречи министров сельского хозяйства Польши, Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии о превентивных мерах по импорту мягких фруктов из Украины.

«В 2022 году и в первые месяцы 2023 импорт украинской клубники и замороженной малины в Польшу значительно увеличился. Это означает большие трудности для польских производителей и очень серьезные нарушения рынка», — заявил чиновник.

Телус также заявил, что диалог пяти стран, наиболее пострадавших от рыночных сбоев «в результате увеличения импорта сельскохозяйственной продукции из Украины, является абсолютным приоритетом для Польши».

Украинская малина и клубника — детали

Ассоциация садоводов Польши обратилась к министру сельского хозяйства Роберту Телушу с просьбой принять срочные меры для того, чтобы ограничить импорт клубники из Украины и впоследствии полностью остановить его.

Сейчас украинские садоводы озвучивают цены на малину в диапазоне 35−60 грн/кг, что в среднем на 27% дешевле, чем в конце прошлой недели.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.