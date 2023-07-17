Польша хочет запретить импорт замороженной малины и клубники из Украины — Finance.ua

Польша хочет запретить импорт замороженной малины и клубники из Украины
Польша обратится в Еврокомиссию с требованием запретить импорт замороженной клубники и малины с территории Украины.
Об этом заявил в пятницу министр сельского хозяйства Роберт Телус в ходе видеовстречи министров сельского хозяйства Польши, Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии о превентивных мерах по импорту мягких фруктов из Украины.
«В 2022 году и в первые месяцы 2023 импорт украинской клубники и замороженной малины в Польшу значительно увеличился. Это означает большие трудности для польских производителей и очень серьезные нарушения рынка», — заявил чиновник.
Телус также заявил, что диалог пяти стран, наиболее пострадавших от рыночных сбоев «в результате увеличения импорта сельскохозяйственной продукции из Украины, является абсолютным приоритетом для Польши».
Украинская малина и клубника — детали
Ассоциация садоводов Польши обратилась к министру сельского хозяйства Роберту Телушу с просьбой принять срочные меры для того, чтобы ограничить импорт клубники из Украины и впоследствии полностью остановить его.
Сейчас украинские садоводы озвучивают цены на малину в диапазоне 35−60 грн/кг, что в среднем на 27% дешевле, чем в конце прошлой недели.
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