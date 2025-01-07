В 2024 году продажи новых автомобилей в США выросли до пятилетнего максимума — Finance.ua

В 2024 году продажи новых автомобилей в США выросли до пятилетнего максимума Сегодня 23:24 — Технологии&Авто

В 2024 году продажи новых автомобилей в США достигли 15,9 миллиона, что на 2,2% больше, чем в предыдущем году, и является самым высоким показателем с 2019 года благодаря улучшению запасов, высокому стимулированию и стремительному росту спроса на гибридные автомобили, сообщает Reuters.

Об этом пишет «Укравтопром».

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General Motors сохранил позицию ведущего автопроизводителя США, продав 2,7 миллиона автомобилей, что на 4,3% больше, чем в 2023 году. Продажи гибридов выросли на 36,7%, при этом Toyota и Ford значительно выиграли.

Toyota, продажи которой выросли на 3,7%, воспользовалась высоким спросом на гибриды, намекая на будущую линейку только гибридов. Ford продал 187 426 гибридов, что почти вдвое превышает продажи электромобилей, которые выросли на 34,8%.

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Несмотря на рост, спрос на электромобили оставался умеренным и составил 8% от общего объема продаж автомобилей, продано 1,3 миллиона единиц. Автопроизводители, такие как Ford, продолжали стимулировать, в том числе бесплатную установку зарядных устройств дома, чтобы привлечь покупателей электромобилей. Однако замедление спроса на электромобили заставило некоторых изготовителей пересмотреть свои стратегии.

В 2025 году назрели вызовы, поскольку предложенная новоизбранным президентом Дональдом Трампом политика, а именно отмена налоговых льгот на электромобили и введение тарифов, грозит подорвать рынок. Руководство Toyota предупредило о снижении интереса к электромобилям без субсидий.

Тем временем Stellantis и Tesla столкнулись со снижением продаж, причем Stellantis упал на 15% из-за ошибок в ценообразовании, а Tesla борется с устаревшими модельными рядами и обострением конкуренции, особенно со стороны Китая. Автопроизводители остаются оптимистичными, прогнозируя высокие продажи в 2025 году.

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