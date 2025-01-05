Рейтинг лучших и худших авто 2024 года по версии ADAC — Finance.ua
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Рейтинг лучших и худших авто 2024 года по версии ADAC

Технологии&Авто
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Рейтинг лучших и худших авто 2024 года по версии ADAC
Рейтинг лучших и худших авто 2024 года по версии ADAC
Инженеры общенемецкого автомобильного клуба ADAC в 2024 году протестировали 84 модели автомобилей разных классов, ценовых категорий и типов привода, определив лучшие и худшие авто года.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Диапазон оценок колебался от 1,5 для лучшего в тесте до 4,1 для худшего.
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Победителем автотестов стал домашний электромобиль VW ID.7.
Лидеры рейтинга:
  • VW ID.7 Tourer GTX;
  • BMW i5 eDrive40;
  • Porsche Taycan Performancebatterie Plus;
  • Skoda Enyaq 85x.
Самой высокой позицией для автомобиля с ДВС было 8 место, которое досталось Skoda Superb Combi 2.0 TDI SCR.
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Худший результат (4,1) получил кроссовер Dacia Duster второго поколения.
По материалам:
Finance.ua
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