Рейтинг лучших и худших авто 2024 года по версии ADAC — Finance.ua

Рейтинг лучших и худших авто 2024 года по версии ADAC
Инженеры общенемецкого автомобильного клуба ADAC в 2024 году протестировали 84 модели автомобилей разных классов, ценовых категорий и типов привода, определив лучшие и худшие авто года.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Диапазон оценок колебался от 1,5 для лучшего в тесте до 4,1 для худшего.
Победителем автотестов стал домашний электромобиль VW ID.7.
Лидеры рейтинга:
- VW ID.7 Tourer GTX;
- BMW i5 eDrive40;
- Porsche Taycan Performancebatterie Plus;
- Skoda Enyaq 85x.
Самой высокой позицией для автомобиля с ДВС было 8 место, которое досталось Skoda Superb Combi 2.0 TDI SCR.
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