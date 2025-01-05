Рейтинг лучших и худших авто 2024 года по версии ADAC — Finance.ua

Рейтинг лучших и худших авто 2024 года по версии ADAC Сегодня 04:04 — Технологии&Авто

Рейтинг лучших и худших авто 2024 года по версии ADAC

Инженеры общенемецкого автомобильного клуба ADAC в 2024 году протестировали 84 модели автомобилей разных классов, ценовых категорий и типов привода, определив лучшие и худшие авто года.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Диапазон оценок колебался от 1,5 для лучшего в тесте до 4,1 для худшего.

Победителем автотестов стал домашний электромобиль VW ID.7.

Лидеры рейтинга:

VW ID.7 Tourer GTX;

BMW i5 eDrive40;

Porsche Taycan Performancebatterie Plus;

Skoda Enyaq 85x.

Самой высокой позицией для автомобиля с ДВС было 8 место, которое досталось Skoda Superb Combi 2.0 TDI SCR.

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Худший результат (4,1) получил кроссовер Dacia Duster второго поколения.

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