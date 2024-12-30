ТОП-6 лучших среднеразмерных седанов 2024 года — Finance.ua

ТОП-6 лучших среднеразмерных седанов 2024 года
Несмотря на то, что седаны уступают по популярности кроссоверам, такие автомобили все еще пользуются большим спросом. На рынке есть большое количество моделей с этим типом кузова, но не все они заслуживают внимания.
В издании GoBankingRates назвали 6 среднеразмерных седанов, рекомендуемых к покупке.
Все эти модели были выделены на основе отзывов экспертов, которые протестировали автомобили и разобрались, какие у них есть плюсы и минусы.
Лучшие среднеразмерные седаны 2024 года
Kia K5
Отмечается, что Kia K5 отличается богатым оснащением и стильным дизайном экстерьера. Этой модели есть что предложить покупателям.
Эксперты из Edmunds признали Kia K5 самым лучшим седаном среднего класса. Они подчеркнули, что модель достаточно комфортна и легка в управлении.
«Это стильный седан среднего размера, в котором есть всё, что вам нужно», — написали эксперты.
Цены на Kia K5 в США составляют от 27 000 до 34 000 долларов, поделились в издании.
Toyota Camry
В 2023 году было представлено девятое поколение Toyota Camry. Популярный седан стал более технологичным и комфортным, чем предшественник.
В Edmunds рассказали, что Toyota Camry предлагает низкий расход топлива благодаря гибридной силовой установке. Также у этой модели просторный интерьер.
По данным издания, цены на Toyota Camry в США составляют от 28 000 до 36 000 долларов.
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Honda Accord
Honda Accord давно зарекомендовала себя как надежный автомобиль с практичным интерьером. 11-е поколение модели, представленное в 2022 году, не стало исключением.
Эксперты из Edmunds заявили, что это отличный семейный автомобиль с вместительным багажником и низким расходом топлива. Главной проблемой новой Honda Accord назвали то, что передовые функции и расширенный пакет безопасности предлагается только для самых дорогих комплектаций.
Ценовой диапазон Honda Accord в США составляет от 28 000 до 39 000 долларов, отметили в издании.
Hyundai Sonata
Hyundai Sonata привлекает внимание футуристичным дизайном. Также у модели есть богатая оснастка.
В Car and Driver считают, что Hyundai Sonata сочетает в себе современный стиль и отличную линейку силовых установок. Кроме того, эксперты отметили, что у этого седана достойное соотношение цена-качество.
Цены на Hyundai Sonata в США колеблются от 28 000 до 39 000 долларов, подчеркнули в издании.
Nissan Altima
Nissan Altima остается одним из самых популярных седанов в США. Эта модель предлагает низкий расход топлива и комфортную подвеску.
Эксперты из Car and Driver подчеркнули, что это достаточно надежная модель. Помимо этого седан имеет просторный интерьер.
Ценовой диапазон Nissan Altima в США составляет от 28 000 до 36 000 долларов, добавили в издании.
Subaru Legacy
Subaru Legacy подойдет тем, кому важна практичность. По словам экспертов, это отличный выбор в сегменте среднеразмерных седанов.
В Car and Driver заявили, что Subaru Legacy обладает приятной управляемостью. Помимо этого модель предлагает множество современных технологий и просторный интерьер.
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