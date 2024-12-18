Сколько стоит растаможка авто в Украине — Finance.ua

Сколько стоит растаможка авто в Украине Сегодня 21:01 — Технологии&Авто

Сколько стоит растаможка авто в Украине

Растаможка автомобиля — это обязательный процесс при ввозе транспортного средства из-за границы в Украину. Стоимость растаможки состоит из нескольких платежей, и конечная сумма зависит от многих факторов: возраста авто, его стоимости, типа двигателя и объема.

24 Канал рассмотрел, как рассчитать стоимость растаможки автомобиля, какие факторы на нее влияют и какие дополнительные расходы ожидают автовладельца.

Процесс растаможки предусматривает уплату следующих платежей:

Ввозная пошлина — 10% от таможенной стоимости авто.

Акцизный налог — рассчитывается индивидуально в зависимости от типа топлива, объема двигателя и возраста авто.

НДС (налог на добавленную стоимость) — составляет 20% от таможенной стоимости автомобиля, включая пошлину и акциз.

Пенсионный сбор (при первой регистрации авто в Украине) — от 3% до 5% стоимости автомобиля в зависимости от его цены.

Как рассчитывается акцизный налог

Акцизный налог — один из ключевых компонентов стоимости растаможки.

Базовые ставки акциза зависят от типа двигателя:

Для бензиновых авто:

до 3,0 л: 50 евро за 1 л объема двигателя;

свыше 3,0 л: 100 евро за 1 л объема двигателя.

Для дизельных авто:

до 3,5 л: 75 евро за 1 л объема двигателя;

свыше 3,5л: 150 евро за 1 л объема двигателя.

Читайте также Рада упростила процедуру торговли подержанными авто

Для электромобилей:

акцизный налог составляет 1 евро за 1 кВт/ч емкости аккумулятора.

Для гибридных авто:

ставка снижается до 100 евро вне зависимости от объема двигателя.

Дополнительно нужно будет уплатить пенсионный сбор при регистрации, который зависит от стоимости авто:

до 165 000 гривен — 3%;

от 165 000 до 290 000 гривен — 4%;

свыше 290 000 гривен — 5%.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.