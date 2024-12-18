Сколько стоит растаможка авто в Украине — Finance.ua

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Сколько стоит растаможка авто в Украине

Технологии&Авто
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Сколько стоит растаможка авто в Украине
Сколько стоит растаможка авто в Украине
Растаможка автомобиля — это обязательный процесс при ввозе транспортного средства из-за границы в Украину. Стоимость растаможки состоит из нескольких платежей, и конечная сумма зависит от многих факторов: возраста авто, его стоимости, типа двигателя и объема.
24 Канал рассмотрел, как рассчитать стоимость растаможки автомобиля, какие факторы на нее влияют и какие дополнительные расходы ожидают автовладельца.
Процесс растаможки предусматривает уплату следующих платежей:
  • Ввозная пошлина — 10% от таможенной стоимости авто.
  • Акцизный налог — рассчитывается индивидуально в зависимости от типа топлива, объема двигателя и возраста авто.
  • НДС (налог на добавленную стоимость) — составляет 20% от таможенной стоимости автомобиля, включая пошлину и акциз.
  • Пенсионный сбор (при первой регистрации авто в Украине) — от 3% до 5% стоимости автомобиля в зависимости от его цены.

Как рассчитывается акцизный налог

Акцизный налог — один из ключевых компонентов стоимости растаможки.

Базовые ставки акциза зависят от типа двигателя:

Для бензиновых авто:
  • до 3,0 л: 50 евро за 1 л объема двигателя;
  • свыше 3,0 л: 100 евро за 1 л объема двигателя.
Для дизельных авто:
  • до 3,5 л: 75 евро за 1 л объема двигателя;
  • свыше 3,5л: 150 евро за 1 л объема двигателя.
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Для электромобилей:
  • акцизный налог составляет 1 евро за 1 кВт/ч емкости аккумулятора.
Для гибридных авто:
  • ставка снижается до 100 евро вне зависимости от объема двигателя.
Дополнительно нужно будет уплатить пенсионный сбор при регистрации, который зависит от стоимости авто:
  • до 165 000 гривен — 3%;
  • от 165 000 до 290 000 гривен — 4%;
  • свыше 290 000 гривен — 5%.
По материалам:
Телеканал 24
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