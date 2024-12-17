Рада упростила процедуру торговли подержанными авто — Finance.ua
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Рада упростила процедуру торговли подержанными авто

Личные финансы
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Рада упростила процедуру торговли подержанными авто
Рада упростила процедуру торговли подержанными авто
Верховная Рада окончательно приняла законопроект № 9083, который должен упростить торговлю подержанными автомобилями. Теперь не нужна будет государственная регистрация для таких транспортных средств.
Об этом сообщил народный депутат от фракции «Слуга Народа», глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
«Законопроект предусматривает дерегуляцию и детенизацию рынка торговли подержанными авто», — отметил парламентарий.
Рынок б/у авто до войны, уточнил Гетманцев, составлял 1,7 млн ​​авто в год. В 2023 году — 780 тысяч.
«В этом году ожидаем 1,5 млн. И только 2,5% от этого продаются в белую. От продажи автомобиля в белую государство получает в среднем 19,8 тыс. грн. От продажи в черную — 0», — сообщил нардеп.
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Но, отметил он, для работы белого рынка есть препятствие: требование дополнительной регистрации авто на посредника с кучей ненужных справок.
«Отмена бессмысленной государственной регистрации подержанных автомобилей торгующей организацией на себя, даже если она их покупает как товар для дальнейшей перепродажи — станет залогом для вывода из тени рынка, расширения деятельности белых автотрейдеров и ликвидации схем, из-за которых бюджет недополучает налоги», — отметил Гетманцев.
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«Принятый закон освобождает дилеров, занимающихся перепродажей б/у автомобилей, от обязанности регистрировать приобретенные автомобили на себя. Вместо этого предлагается регистрировать машину сразу на конечного потребителя», — добавил нардеп Ярослав Железняк.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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