С 1 января 2025 года изменятся правила ввоза автомобилей в Украину — Finance.ua

С 1 января 2025 года изменятся правила ввоза автомобилей в Украину Сегодня 19:02 — Технологии&Авто

С 1 января 2025 года изменятся правила ввоза автомобилей в Украину

С 1 января 2025 года в Украине будут действовать новые правила для ввоза автомобилей из-за границы.

Со следующего года будут изменены правила ввоза авто на «еврономерах», пишет inpoland.net.pl

Сегодня разрешается ввозить автомобили, соответствующие экологическому стандарту не ниже Евро-2, то есть выпущенные после 1996 года.

Что изменится

С нового года будет повышен разрешенный уровень стандарта — до Евро-6, то есть те ТС, которые изготовлены после 2015 года.

Однако новые правила будут касаться только этих категорий транспортных средств:

седельные тягачи с полуприцепом;

грузовики,

спецтехника,

автобусы,

легковые авто, проходящие первую регистрацию.

В дальнейшем будет разрешено ввозить в Украину б/у легковые авто стандарта «Евро-2» и выше.

Изменения также не будут касаться электромобилей, у которых нет двигателя внутреннего сгорания и которые считаются экологическим транспортом.

inpoland По материалам:

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