С 1 января 2025 года изменятся правила ввоза автомобилей в Украину — Finance.ua

С 1 января 2025 года изменятся правила ввоза автомобилей в Украину
С 1 января 2025 года в Украине будут действовать новые правила для ввоза автомобилей из-за границы.
Со следующего года будут изменены правила ввоза авто на «еврономерах», пишет inpoland.net.pl.
Сегодня разрешается ввозить автомобили, соответствующие экологическому стандарту не ниже Евро-2, то есть выпущенные после 1996 года.
Что изменится
С нового года будет повышен разрешенный уровень стандарта — до Евро-6, то есть те ТС, которые изготовлены после 2015 года.
Однако новые правила будут касаться только этих категорий транспортных средств:
- седельные тягачи с полуприцепом;
- грузовики,
- спецтехника,
- автобусы,
- легковые авто, проходящие первую регистрацию.
В дальнейшем будет разрешено ввозить в Украину б/у легковые авто стандарта «Евро-2» и выше.
Изменения также не будут касаться электромобилей, у которых нет двигателя внутреннего сгорания и которые считаются экологическим транспортом.
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