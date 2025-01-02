ТОП-10 авто-бестселлеров декабря в Украине (инфографика) — Finance.ua

ТОП-10 авто-бестселлеров декабря в Украине (инфографика)
По данным Укравтопром, в прошлом месяце лидерство на украинском рынке новых авто продолжило удерживать RENAULT Duster.
Другим по популярности стал пикап PEUGEOT Landtrek.
«Бронза» месяца у TOYOTA RAV-4.
Ранее эксперты портала HotCars назвали самые надежные марки авто по итогам 2024 года.
Первое место в рейтинге самых надежных автопроизводителей 2024 года заняла японская марка Subaru, надежность автомобилей которой оценили в 68 баллов.
Справка Finance.ua:
- Несмотря на то, что седаны уступают в популярности кроссоверам, такие автомобили все еще пользуются большим спросом. На рынке есть большое количество моделей с этим типом кузова, но не все они заслуживают внимания. В издании GoBankingRates назвали 6 среднеразмерных седанов, рекомендуемых к покупке.
- Специалисты The Car Connection проанализировали почти 300 автомобилей 2025 модельного года и определили пять самых перспективных новинок, ориентируясь на инновации, доступность и функциональность.
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