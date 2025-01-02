В Украине суды отменяют штрафы за превышение скорости — Finance.ua

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В Украине суды отменяют штрафы за превышение скорости

Технологии&Авто
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В Украине суды отменяют штрафы за превышение скорости
В Украине суды отменяют штрафы за превышение скорости
Участились случаи признания судами незаконности наложения штрафов за превышение скорости. Таким образом, многие водители получили шанс избежать административного наказания при наличии определенных условий. Об этом пишет wheel-news.
Как известно, камеры фиксируют нарушение скорости автоматически, распознают номерной знак автомобиля и отправляют штраф владельцу. Однако система не всегда может определить, кто именно находился за рулем. Именно это и является главным аргументом для тех, кто обжалует штраф в суде.
Основным принципом, на который ссылаются водители, является индивидуальная ответственность. То есть отвечать за нарушение должен именно тот, кто был за рулем. Если правоохранители не могут установить личность водителя, суды сочтут штраф недействительным.
Известно, что суды отменяют штрафы, если:
— нарушение зафиксировано камерой автофиксации;
— личность водителя в момент нарушения установить невозможно;
— владелец транспортного средства не является нарушителем.
Напомним, в следующем году в Украине возрастут некоторые штрафы за нарушение ПДД.
По материалам:
MMR
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