В Украине могут ввести штрафы для водителей за летнюю резину зимой — Finance.ua

В Украине могут ввести штрафы для водителей за летнюю резину зимой Сегодня 10:45 — Личные финансы

В Украине могут ввести штрафы для водителей за летнюю резину зимой

В Украине предлагается ввести штрафы для водителей, которые в холодный сезон не заменят летние шины на зимние.

Об этом заявил первый заместитель руководителя департамента Патрульной полиции Алексей Белошицкий в интервью «Українським новинам».

Сейчас не предусмотрена ответственность за несоблюдение порядка смены летней резины на зимнюю, но законопроект уже зарегистрирован, отмечает Белошицкий.

«Еще до полномасштабной войны началась работа по нормированию вопроса замены резины по сезону, и сейчас такой законопроект зарегистрирован. Идет законодательная дискуссия и есть много нюансов. Также есть много противников и консерваторов», — отмечает он.

По мнению Белошицкого, замена шин зимой — это больше не предмет обсуждений. Это доказанный факт того, что зимняя резина обеспечивает более короткий тормозной путь, лучшую управляемость автомобилем и значительно снижает риск.

Для легковых автомобилей предлагается штраф в размере 340 гривен, а для грузовиков и автобусов — 8500 гривен, отмечает Белошицкий.

Окончательное решение о введении штрафов пока не принято.

Українські Новини По материалам:

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