ИИ, гибкие экраны и дополненная реальность: какими будут смартфоны в 2025 году — Finance.ua

ИИ, гибкие экраны и дополненная реальность: какими будут смартфоны в 2025 году Сегодня 06:19 — Технологии&Авто

ИИ, гибкие экраны и дополненная реальность: какими будут смартфоны в 2025 году

Функционал современных смартфонов вышел за рамки простых устройств для связи, а в будущем они могут получить еще больше инновационных возможностей.

Об основных тенденциях в сфере смартфонов, на которые стоит обратить внимание в 2025 году, пишет BusinessWorld.

Работа на базе ИИ

Сегодня искусственный интеллект уже меняет функциональность смартфонов, однако в 2025 году ожидается его полная интеграция во все аспекты их работы. Согласно прогнозам международной исследовательской и консалтинговой компании International Data Corporation (IDC), только в 2025 году рост количества смартфонов с поддержкой ИИ составит 73,1%.

Телефоны с ИИ дадут пользователям ряд преимуществ. К примеру, голосовые помощники на базе ИИ смогут вести разговоры, более естественные, похожие на человеческие, учась не только на голосовых командах, но и на контекстном поведении.

Также считается, что ИИ сможет адаптировать гаджеты под конкретного пользователя, камеры на базе ИИ будут улучшать настройки в реальном времени для создания фото профессионального качества без особого труда, а генеративный ИИ предоставит инструменты для редактирования фотографий и видео, упростив процесс создания контента для пользователей.

Гибкие и складные дисплеи

Аналитики полагают, что в будущем все больше смартфонов получат гибкие и складные дисплеи. В IDC прогнозируют, что к 2028 году общий объем поставок складных устройств во всем мире достигнет 45,7 млн единиц, что приведет к среднегодовому темпу роста в 20,3% в 2023—2028 годах.

Как отмечают в издании, экраны гибких и складных смартфон будут крупнее, оставаясь при этом компактными. Например, складной смартфон может трансформироваться в устройство размером с планшет для редактирования презентации, а затем снова складываться до размера, который помещается в кармане.

По мнению аналитиков, складные дисплеи и многоэкранные конфигурации станут более доступными для широкой аудитории. Кроме того, дисплеи с высокой частотой обновления (90 Гц-120 Гц), обеспечивающие более плавные визуальные эффекты для игр, просмотра и потребления медиа, вероятно, станут стандартными.

Аккумуляторы

Поскольку смартфоны становятся все более мощными, перед производителями стоит проблема увеличения срока службы аккумулятора без ущерба для производительности. Авторы материала считают, что в 2025 году ситуация может улучшиться на фоне развития таких технологий как твердотельные аккумуляторы и кремний-углеродные (Si-C) аккумуляторы.

Ожидается, что беспроводная зарядка, включая новый стандарт Qi 2.0, станет более распространенной, сделав процесс зарядки более удобным и быстрым. Кроме того, системы управления батареями на основе ИИ смогут динамически оптимизировать потребление энергии, продлевая срок службы аккумулятора и производительность без ручной настройки.

Камеры

В статье говорится, что камеры продолжат совершенствоваться, в частности путем интеграции ИИ. Такие функции, как перископические линзы, позволяют использовать высококачественный оптический зум, тогда как многообъективные установки продолжат улучшать глубину и стабилизацию.

Авторы подчеркнули, что передовые камеры в сочетании с инструментами редактирования на основе ИИ упростят создание контента. К примеру, пользователи могут снимать и редактировать видео на складном дисплее, а ИИ будет предлагать правки и фильтры на основе контента.

Связь

Согласно прогнозам, 5G ускорится, задержка уменьшится, соединения станут более надежными. Кроме того, могут начать появляться предварительные разработки в области 6G, что обещает еще больше увеличить скорость и повысить эффективность.

В издании отметили, что расширенная интеграция с устройствами IoT и экосистемами умного дома сделает смартфоны центром подключенных домов, позволяя все контролировать и отслеживать в режиме реального времени.

Экологичность

Считается, что дизайн смартфонов с использованием переделанных материалов и акцентом на ремонтопригодность будет набирать обороты. Например, это могут быть модульные конструкции, позволяющие обновлять компоненты отдельно, сокращая количество отходов.

Кроме того, в издании считают, что производители будут продвигать более долговечные модели смартфонов.

Дополненная реальность

Ожидается, что в 2025 году смартфоны позволят чаще использовать дополненную реальность (AR) для повседневных целей. Эта технология модернизирует сегменты, связанные с играми, образованием, покупками и навигацией.

К примеру, дополненная реальность может использоваться для интерактивного обучения с помощью виртуальных экскурсий или 3D-моделей в образовании. Эта технология также сделает онлайн-шопинг более интерактивным, позволяя виртуально осмотреть одежду и мебель. Со своей стороны, навигационные приложения могут давать указания в реальном времени с помощью пошаговых AR-направлений.

Безопасность

В статье говорится, что смартфоны будут безопаснее благодаря многофакторной аутентификации с использованием лиц, голоса и отпечатков пальцев. В дополнение к биометрической безопасности устройства смогут обнаруживать угрозы с помощью ИИ.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.