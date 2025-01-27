В 2024 году бизнес погасил более 370 млн грн долгов перед банкам — Finance.ua

В 2024 году бизнес погасил более 370 млн грн долгов перед банкам Сегодня 19:00 — Казна и Политика

В 2024 году бизнес погасил более 370 млн грн долгов перед банкам

В 2024 году в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц, поступило 433,7 млн ​​грн от погашения задолженности по реструктуризированным кредитам.

Об этом сообщает ФГВФЛ.

Из этих средств почти 60 млн грн поступило от погашения кредитов физлиц в соответствии с Условиями погашения кредитной задолженности во время действия военного положения. Еще 373,7 млн грн составили поступления от погашения кредитов субъектов хозяйствования.

Значительное увеличение поступлений от погашения задолженности по кредитам субъектов хозяйствования наблюдалось в IV квартале прошлого года.

Как объясняет директор Департамента ликвидации банков Фонда Татьяна Старцева, такая динамика, помимо прочего, обусловлена ​​проведением реструктуризации по кредитным договорам заемщиков, имеющих значительный объем долговых обязательств перед неплатежеспособными банками.

«И для ликвидируемых банков, и для должников добровольное выполнение своих обязательств и самостоятельное погашение кредитов — оптимальный вариант. Реструктуризация позволяет избежать судебных дел и сохранить позитивную деловую репутацию. Заемщики это понимают и более ответственно относятся к погашению задолженностей. К примеру, если в 2022 году поступления по программам реструктуризации кредитов составляли около 176 млн грн, то в 2024 году эта цифра увеличилась до 433,7 млн ​​грн — фактически в 2,5 раза», объясняет Татьяна Старцева.

Фонд предлагает удобные программы реструктуризации. Для заемщиков-физлиц на период военного положения действуют упрощенные условия погашения кредитов.

Для них применяется 0,001% годовых и 1 копейка комиссии при условии, что должник погашает от 10 тыс. грн в месяц для ипотечных кредитов, 1 тыс. грн — для других кредитов (кроме карточных кредитов более 100 тыс. грн — для таких кредитов погашение должно составлять 5 тыс. грн в месяц). Заемщик может полностью погасить кредит на приемлемых условиях в течение периода ликвидации банка.

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Если кредитная задолженность не погашается в полном объеме в течение срока ликвидации банка, то остаток задолженности по реструктуризированным кредитам продается в последнюю очередь.

Для присоединения физических лиц к программе реструктуризации физическое лицо-заемщик должно подать в банк заявление о присоединении к условиям погашения задолженности и осуществить платеж в погашение задолженности по кредитному договору в установленном порядке.

Физлица-заемщики могут присоединиться к условиям погашения задолженности до 31 августа 2025 года.

Для юрлиц и ФЛП с августа 2023 года действуют рекомендованные условия реструктуризации, предусматривающие:

первый взнос в размере 5%, ежемесячную амортизацию и полное погашение задолженности по основной сумме, а также процентов и комиссий в течение процедуры ликвидации.

В период реструктуризации проценты за пользование кредитом устанавливаются в зависимости от периода реструктуризации и уплачиваются ежемесячно. Чем длиннее срок погашения долга, тем больше ставка: менее 18 месяцев — ставка 0,1% годовых, 19−24 месяца — 3%, более двух лет — 5%. Период реструктуризации устанавливается согласно ходатайству клиента, но полное погашение должно произойти не позднее чем за полгода до завершения процедуры ликвидации.

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На сегодняшний день более 98% субъектов хозяйствования — заемщиков банков, обратившихся к ликвидируемому Фондом банку-кредитору относительно реструктуризации кредита, получили положительное решение. Из них более 93% выполняют условия погашения долга.

Юридическим лицам и ФЛП, имеющим кредит в ликвидируемом банке, нужно обратиться в банк-кредитор для консультации относительно необходимого пакета документов и последующего плана действий для проведения реструктуризации.

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