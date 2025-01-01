Фонд гарантирования выплатил вкладчикам более 138 млн грн с начала года — Finance.ua

Фонд гарантирования выплатил вкладчикам более 138 млн грн с начала года Сегодня 13:39 — Казна и Политика

Фонд гарантирования выплатил вкладчикам более 138 млн грн с начала года

С начала года Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил 138,3 млн грн гарантированного возмещения вкладчикам банков, которые выводятся с рынка.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

Объем расчетов с вкладчиками банков, вывод с рынка которых начался после 24.02.2022, составил 9 млрд грн, таким образом Фонд полностью рассчитался со всеми вкладчиками этих банков, которые обратились за причитающимися им выплатами.

«После начала полномасштабного вторжения в 8 банках началась процедура ликвидации и производятся гарантированные выплаты», — напомнили в Фонде гарантирования.

Это дочерние структуры российских банков АО «МР Банк» и ПАО «Проминвестбанк», ликвидация которых начата 25.02.2022, а также АО «Айкос Банк», АО «АКБ «Конкорд», АО «Мегабанк», АО «Банк Сич», АО «Банк Форвард» и АО «Укрстройинвестбанк», на которые распространяется норма законодательства о стопроцентном гарантировании вкладов, включая проценты.

Еще в одном банке, АО «Коминвестбанк», с 6 декабря 2024 года введена временная администрация и продолжается поиск инвестора на осуществление урегулирования, отличного от ликвидации банка.

С 24 февраля 2022 года Фонд выплатил вкладчикам находящихся в ликвидации банков почти 9 млрд грн гарантированного возмещения. На 1 декабря 2024 г. средства Фонда составляют 42,3 млрд грн.

В ноябре 2024 года Фонд возместил вкладчикам 13,6 млн грн, в частности, 11,4 млн грн получили вкладчики АО «АКБ «Конкорд», 1,2 млн грн — вкладчики АО «Мегабанк».

Всего с начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 104,7 млрд грн.

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