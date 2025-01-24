Фонд гарантирования в прошлом году продал активы банков на 1,4 млрд грн (инфографика) — Finance.ua

Фонд гарантирования в прошлом году продал активы банков на 1,4 млрд грн (инфографика) Сегодня 19:30 — Казна и Политика

Фонд гарантирования в прошлом году продал активы банков на 1,4 млрд грн (инфографика)

В 2024 году сумма поступления средств в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составила 3,8 млрд грн.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Из общей суммы поступлений за прошлый год 1,4 млрд грн банки получили от реализации активов. То есть 37% всех поступлений составляют средства от продажи имущества.

Кроме того, 640,3 млн. грн. поступило от погашения кредитов, 498,8 млн. грн. — от операций с ценными бумагами, 46,1 млн. грн. — от аренды имущества. Еще 1,2 млрд грн поступило из других источников (корсчета, исполнительные производства и т. п. ).

Из этих средств 433,7 млн. грн. составляет сумма от погашения задолженности по реструктуризированным кредитам.

Инфографика: fg.gov.ua

Лидерами по сумме поступлений в 2024 году стали:

МР Банк — 780,1 млн грн;

Банк Конкорд — 595,5 млн грн;

Айбокс банк — 587,7 млн ​​грн;

Проминвестбанк — 536,5 млн грн;

Дельта Банк — 303,3 млн грн;

Мегабанк — 243,6 млн грн;

Банк Форвард — 233,7 млн ​​грн;

Укрстройинвестбанк — 200,9 млн грн;

Коминвестбанк — 121,1 млн грн;

Банк Сич — 106,8 млн грн.

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