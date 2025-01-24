Фонд гарантирования в прошлом году продал активы банков на 1,4 млрд грн (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Фонд гарантирования в прошлом году продал активы банков на 1,4 млрд грн (инфографика)

Казна и Политика
8
Фонд гарантирования в прошлом году продал активы банков на 1,4 млрд грн (инфографика)
Фонд гарантирования в прошлом году продал активы банков на 1,4 млрд грн (инфографика)
В 2024 году сумма поступления средств в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составила 3,8 млрд грн.
Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
Из общей суммы поступлений за прошлый год 1,4 млрд грн банки получили от реализации активов. То есть 37% всех поступлений составляют средства от продажи имущества.
Кроме того, 640,3 млн. грн. поступило от погашения кредитов, 498,8 млн. грн. — от операций с ценными бумагами, 46,1 млн. грн. — от аренды имущества. Еще 1,2 млрд грн поступило из других источников (корсчета, исполнительные производства и т. п.).
Из этих средств 433,7 млн. грн. составляет сумма от погашения задолженности по реструктуризированным кредитам.
Инфографика: fg.gov.ua
Инфографика: fg.gov.ua
Лидерами по сумме поступлений в 2024 году стали:
  • МР Банк — 780,1 млн грн;
  • Банк Конкорд — 595,5 млн грн;
  • Айбокс банк — 587,7 млн ​​грн;
  • Проминвестбанк — 536,5 млн грн;
  • Дельта Банк — 303,3 млн грн;
  • Мегабанк — 243,6 млн грн;
  • Банк Форвард — 233,7 млн ​​грн;
  • Укрстройинвестбанк — 200,9 млн грн;
  • Коминвестбанк — 121,1 млн грн;
  • Банк Сич — 106,8 млн грн.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.