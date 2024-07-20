В 2023 году открыли рекордное количество уголовных дел против бизнеса — Finance.ua

В 2023 году открыли рекордное количество уголовных дел против бизнеса Сегодня 08:16

В 2023 году открыли рекордное количество уголовных дел против бизнеса

5015 украинских компаний стали фигурантами уголовных дел в 2023 году, по данным судебного реестра.

Об этом сообщает платформа открытых данных Опендатабот.

Отмечается, что 2023 год стал рекордным по количеству открытых уголовных производств против бизнеса — 43 138 дел. Это самый большой показатель с 2012 года.

В этом году 2839 компаний уже стали фигурантами в уголовных производствах. Из них одна компания упоминается в контексте обвинения за госизмену, три — за коллаборационизм и еще 10 — за отмывание средств.

«80% уголовных дел против бизнеса не имеют приговоров, или дела вообще не доходят до суда. Компании получают письма от прокуратуры о закрытии дел, но не могут использовать эти документы из-за бумажного формата, силу которого сложно подтвердить», — говорится в сообщении.

В Опендатабот отмечают, что решением проблемы могло бы стать заверение электронной подписью ответов органов процессуального руководства в уголовных производствах.

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Алексей Иванкин, основатель Опендатабот, отмечает, что бизнес, попавший в судебный реестр как фигурант уголовного дела, в дальнейшем испытывает проблемы с финмониторингом и комплаенсом.

По его словам, даже если дело было закрыто, упоминания в судебном реестре о том, что компания фигурировала в уголовном деле, остаются навсегда: их невозможно изъять или опровергнуть. В настоящее время бизнес не имеет возможности защитить свою деловую репутацию в таких случаях.

«Публикация писем о закрытии дел от прокуратуры, подтвержденных ЭЦП, могла бы значительно помочь украинскому бизнесу, позволяя публично опровергать информацию из реестра и подтверждать свою невиновность», — комментирует Иванкин.

Справка Finance.ua:

по данным YouControl. Market, почти 92 тысячи ФЛП прекратили деятельность в Украине за первое полугодие 2024 года. Это на 54% больше, чем в первом полугодии 2023 года. Также на 15% вырос показатель закрытия компаний — за первое полугодие 2024 года прекратили деятельность более 1,5 тысячи предприятий;

по словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, нового бизнеса (ФЛП, компаний) открывается гораздо больше, чем закрывается. В частности, в первом полугодии 2024 года новых ФЛП открылось на 61% больше, чем закрылось, а темпы регистрации новых ФЛП в годовом измерении выросли на 11%. Это свидетельствует прежде всего о возобновлении экономической активности.

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