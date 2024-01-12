В 2023 году на поддержку пленных было направлено почти 660 млн грн, — Минреинтеграции
В 2023 году Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий направило 658 миллионов гривен в качестве государственной помощи лицам, освобожденным из плена. Также выплаты получили члены семей находящихся в плену лиц.
Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.
Речь идет о единовременном и ежегодном пособии в размере 100 тысяч гривен. Деньги были перечислены на банковские счета освобожденным из плена и семьям политзаключенных, гражданских заложников и военнопленных.
Факты лишения свободы этих лиц в результате вооруженной агрессии против Украины установила соответствующая комиссия, работающая при Минреинтеграции.
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«В этом году Минреинтеграции продолжит перечислять средства на выплаты такой государственной помощи бывшим пленным, а также членам семей лиц, находящихся во вражеском плену», — добавили в министерстве.
Напомним, ранее правительство приняло Постановление, согласно которому с 1 января 2024 года социальные стипендии смогут получать студенты учреждений профессионального высшего и высшего образования, которые были в российском плену, находились в заключении или любым другим способом лишены свободы из-за вооруженной агрессии рф против Украины, а также их дети.
Сколько и от кого Украина получила помощи в 2023 году 💰
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