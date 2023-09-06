Рада приняла закон о зарплатах пленных — Finance.ua

Рада приняла закон о зарплатах пленных
Верховная Рада Украины 6 сентября приняла законопроект № 9638 об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и других лиц, который, в частности, предусматривает передачу зарплат пленных их семьям.
Об этом сообщается в Telegram-канале политической партии «Слуга народа» со ссылкой на главу Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии «СН» Елену Шуляк.
«Законопроектом предлагается сохранять денежное довольствие лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, которые попали в плен, а также пропали без вести при особых обстоятельствах и возможность выплаты их семьям. Кроме сдавшихся в плен добровольно», — прокомментировала она.
Как отмечается, проект закона включает:
- уточнение порядка выплаты денежной компенсации военнослужащим и полицейским за неиспользованные дни отпусков;
- уточнение порядка выплаты денежной компенсации за неиспользованные дни отпусков при гибели (смерти) военнослужащих и полицейских;
- усовершенствование порядка выплаты единовременного денежного пособия при увольнении с военной службы.
«Во время военного положения военные и полицейские не могут в полной мере использовать свои отпуска. Именно поэтому документ предлагает за неиспользованные дни выплачивать им денежную компенсацию. В случае гибели или смерти эти деньги выплачивать семье — жене или мужу, детям, родителям», — резюмировала Шуляк.
По информации народного депутата Ярослава Железняка, законопроект № 9638 проголосован в целом и поддержан 283 голосами.
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