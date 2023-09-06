Рада приняла закон о зарплатах пленных — Finance.ua

Рада приняла закон о зарплатах пленных Сегодня 17:30 — Личные финансы

Рада приняла закон о зарплатах пленных

Верховная Рада Украины 6 сентября приняла законопроект № 9638 об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и других лиц, который, в частности, предусматривает передачу зарплат пленных их семьям.

Об этом сообщается в Telegram-канале политической партии «Слуга народа» со ссылкой на главу Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии «СН» Елену Шуляк.

Читайте также Осенью украинкам придется становиться на военный учет: кого коснется требование

«Законопроектом предлагается сохранять денежное довольствие лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, которые попали в плен, а также пропали без вести при особых обстоятельствах и возможность выплаты их семьям. Кроме сдавшихся в плен добровольно», — прокомментировала она.

Как отмечается, проект закона включает:

уточнение порядка выплаты денежной компенсации военнослужащим и полицейским за неиспользованные дни отпусков;

уточнение порядка выплаты денежной компенсации за неиспользованные дни отпусков при гибели (смерти) военнослужащих и полицейских;

усовершенствование порядка выплаты единовременного денежного пособия при увольнении с военной службы.

Читайте также Обновлен список болезней для оценки пригодности военнослужащих

«Во время военного положения военные и полицейские не могут в полной мере использовать свои отпуска. Именно поэтому документ предлагает за неиспользованные дни выплачивать им денежную компенсацию. В случае гибели или смерти эти деньги выплачивать семье — жене или мужу, детям, родителям», — резюмировала Шуляк.

По информации народного депутата Ярослава Железняка, законопроект № 9638 проголосован в целом и поддержан 283 голосами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.