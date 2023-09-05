Осенью украинкам придется становиться на военный учет: кого коснется требование — Finance.ua

Осенью украинкам придется становиться на военный учет: кого коснется требование Сегодня 10:02

Осенью украинкам придется становиться на военный учет: кого коснется требование

В Украине военный учет для женщин пока добровольный. Однако с 1 октября 2023 года работницы медицинской и фармацевтической сферы будут обязаны зарегистрироваться в военкоматах. Женщины других специальностей, родственных военной, могут стать на учет по желанию.

Все, что нужно знать о военном учёте женщин, рассказываем в материале ниже.

Как встать на учет женщинам

Обязательному военному учету с 1 октября 2023 года подлежат врачи, медсестры и фармацевты. При этом взять на учет могут женщин, если они пригодны к прохождению службы по возрасту (до 60 лет) и состоянию здоровья (это определяет ВЛК).

Встать на военный учет можно в территориальном центре комплектования. Для этого необходимо прийти с паспортом, дипломом о медицинском образовании и справкой с места работы.

На военнообязанных женщин возлагаются те же обязанности, что и на мужчин;

становиться на военный учет

проходить подготовку к службе

уведомлять военкоматы об изменении места регистрации/жительства, семейного статуса, инвалидности и т. п.

Когда нужно становиться на учет выпускницам-медикам

За два месяца до завершения обучения учебные заведения должны подавать в районные (городские) ТЦК СП списки выпускников с указанием ФИО, даты рождения, паспортных данных и налогового номера, зарегистрированного места жительства, специальности и даты завершения обучения, номера военно-учетной специальности. Эти списки в ТЦК СП хранятся в течение 10 лет.

Выпускникам медицинских и фармацевтических учреждений предоставляется 1 месяц после завершения учебы, чтобы встать на учет. Если они не обратились в центры комплектования в течение этого времени — их ждет штраф от 850 до 1700 грн.

Кто из медиков и фармацевтов может не становиться на учет

Отметим, что по закону без военно-учетных документов медиков и фармацевтов не могут трудоустраивать.

Но для женщин, которые получили образование до утверждения изменений в закон о воинской обязанности и военной службе (то есть до 30 декабря 2022 г.), действует «переходный период». До конца 2026 года они могут трудоустраиваться как невоеннообязанные.

Однако городским (районным) ТЦК СП работодатели должны сообщать о женщинах с медицинским или фармацевтическим образованием, не состоящих на военном учете. Медики и фармацевты, не трудоустроенные, должны самостоятельно обратиться к военкоматам, чтобы встать на учет.

Будут ли выпускать женщин за границу? Пока независимо от специальности, профессии, факта пребывания на военном учете и наличия статуса военнообязанной женщин пропускают за границу беспрепятственно. Это регулируется действующим законодательством.

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