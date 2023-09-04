Обновлен список болезней для оценки пригодности военнослужащих — Finance.ua

Обновлен список болезней для оценки пригодности военнослужащих Сегодня 17:21 — Личные финансы

Министерством обороны Украины утвержден новый перечень болезней, по которому оценивается пригодность к военной службе и упорядочено прохождение службы ограниченно пригодными.

Изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ (приказ Минобороны № 402) внесены приказом Министерства обороны от 18 августа 2023 года № 490 и вступили в силу 25 августа.

25 августа вступили в силу и другие изменения, внесенные приказом № 456 , которые предусматривают упрощение требований для службы в ДШВ и морской пехоте в особый период.

Изменения в приказ о ВВК

Приказом № 490 Министерства обороны Украины:

Полностью обновлен перечень болезней для оценки пригодности военнослужащих.

Детализован порядок определения места службы для ограниченно пригодных.

Уточнен порядок принятия постановления ВВК о причинной связи заболевания, о травмах (ранения, контузии, увечья) с прохождением военной службы и защитой Родины.

Уточнен перечень документов, которые необходимо представить на рассмотрение.

В Положение внесено много других изменений.

По «спорным» статьям будут признавать пригодными всех

Ранее в пункте 20.4 Раздела III Положения определялось, что в военное время по статьям Перечня болезней, предусматривающих варианты — индивидуальную оценку пригоден или ограниченно пригоден к службе, ВВК должна принимать постановление «пригоден к военной службе», за исключением статей 2-в, 4 -в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в. Теперь слова и цифры «за исключением статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в» из Положения исключены, т. е. по «спорным» статьям пригодными будут признавать всех.

Список болезней, с которыми призовут в армию ограниченно пригодных

2-в — клинически излеченный туберкулез,

4-в — вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций,

5-в — бессимптомный ВИЧ,

13-в — болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций,

14-в — легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики,

17-в — невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (фобийные, тревожные, адаптационные, соматофортные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс) при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях,

21-в — медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы,

22-в — эпизодические и пароксизмальные расстройства.

Ограниченно пригодные будут пригодны по конкретной военной специальности

Теперь одновременно с постановлением об ограниченной пригодности к военной службе ВВК должна принимать постановление о пригодности военнослужащего к службе по конкретной военно-учетной специальности (ВУС).

В случае признания военнослужащего непригодным к службе по военной специальности, командир части перед перемещением военнослужащего на другую должность может направить его на ВВК для определения пригодности к службе по новой военной специальности.

Порядок прохождения службы военнослужащими, которые признаны ВВК ограниченно пригодными, определяется Положением о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ, утвержденным Указом Президента от 10 декабря 2008 г. № 1153 и Инструкцией об организации выполнения Положения (приказ МОУ от 10 апреля 2009 г. № 1).

Упрощены требования ВВК для десантников и морпехов

Смягчены требования к здоровью для военнослужащих Десантно-штурмовых войск и морской пехоты в особый период, то есть во время мобилизации и войны.

Благодаря новым изменениям в требованиях часть военных, которые ранее признавались непригодными к службе в десанте, теперь будут пригодны к такой службе.

ТСН По материалам:

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