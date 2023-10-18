Правительство выделило более 180 миллионов на госпомощь пленным — Finance.ua

Правительство выделило более 180 миллионов на госпомощь пленным Сегодня 11:14 — Казна и Политика

Правительство выделило более 180 миллионов на госпомощь пленным

Правительство на заседании Кабинета министров 17 октября выделило из резервного фонда госбюджета 180,1 миллиона гривен на помощь освобожденным из плена и семьям тех, кто до сих пор находится в плену.

Об этом Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщает в Телеграме.

Проект документа разработан по инициативе Минреинтеграции.

«В частности, документом предусмотрено 129,2 миллиона гривен на предоставление ежегодного государственного денежного пособия семьям политзаключенных, гражданских заложников и военнопленных. Она выплачивается в размере 100 тысяч гривен за каждый год пребывания таких лиц в местах несвободы», — говорится в сообщении.

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Кроме того, 50,9 миллиона гривен будут направлены на выплату по 100 тысяч гривен единовременного государственного пособия освобожденным из российского плена.

Денежные средства на банковские счета указанных лиц будет перечислять Минреинтеграции.

«Минреинтеграции благодарит Минэкономики и Минфин за сотрудничество для обеспечения социальной защиты освобожденных из плена и семей пленных», — подчеркнули в министерстве.

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Укрінформ По материалам:

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