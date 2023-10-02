Зеленский подписал закон о зарплатах пленных — Finance.ua

Зеленский подписал закон о зарплатах пленных Сегодня 16:02 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон о зарплатах пленных

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и других лиц, который предусматривает передачу зарплат пленных их семьям.

Об этом сообщает официальный сайт Верховной Рады Украины. Законом предусмотрено сохранять денежное довольствие лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, попавших в плен, а также пропавших без вести при особых обстоятельствах. Речь идет о возможности выплаты этих денег их семьям. При этом это не касается тех, кто сдался в плен добровольно.

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Также законом уточнен порядок выплаты денежной компенсации военнослужащим и полицейским за неиспользованные дни отпусков. В условиях гибели или смерти эти деньги будут выплачиваться семье — жене или мужу, детям, родителям.

Законом усовершенствован порядок выплаты единовременного денежного пособия при увольнении с военной службы.

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Напомним, 6 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении социальной защиты военнослужащих, полицейских и других лиц» с регистрационным номером № 9638, предусматривающий передачу зарплат пленных их семьям. За документ тогда проголосовали 283 народных депутата.

Председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк говорила, что во время военного положения военные и полицейские не могут в полной мере использовать свои отпуска, поэтому документом предлагается за неиспользованные дни выплачивать им денежную компенсацию.

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УНІАН По материалам:

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